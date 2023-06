Beatriz Pinheiro e Inês Castro na ronda de 12 do Futures Messina de voleibol de praia

A dupla portuguesa disputa no sábado a passagem aos quartos de final, frente a uma equipa a determinar por sorteio.

A dupla feminina portuguesa de voleibol de praia constituída por Beatriz Pinheiro e Inês Castro qualificou-se esta sexta-feira para a ronda de 12 do Futures de Messina, em Itália, da terceira etapa do circuito mundial.

Beatriz Pinheiro e Inês Castro venceram o primeiro jogo frente à dupla chilena Maria Mardones e Amanda Recart, por 2-0, com 21-10 e 21-12, e perderam o segundo com as italianas Margharita Bianchi e Claudia Scampoli, por 2-1, com 17-21, 21-15 e 15-9.

A dupla portuguesa qualificou-se para a ronda de 12 da competição, disputando sábado a passagem aos quartos de final frente a uma equipa a determinar ainda por sorteio.