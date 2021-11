Aves derrotado pelo Cannes na Taça Challenge de voleibol feminino

Equipa portuguesa derrotada na primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge.

O Aves saiu esta quarta-feira derrotado da primeira mão dos 16 avos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, ao ser superado pelo RC Cannes, de França, por 25-16, 25-21 e 25-16.

A equipa portuguesa nunca conseguiu discutir o encontro frente às gaulesas, que ainda permitiram um equilíbrio inicial no primeiro set, mas acabaram sempre por disparar para vantagens dilatadas, com as lusas a correrem atrás do resultado positivo.

Ainda assim, e depois de perder o primeiro parcial por nove pontos, o Aves ainda esteve a vencer por 17-16 no set seguinte, naquele que foi o mais equilibrado, permitindo a recuperação das francesas, que confirmaram o triunfo no derradeiro parcial.

A segunda mão está agendada para o dia 24 de novembro.