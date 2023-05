Árbitro português na final da Champions League de voleibol

Ricardo Ferreira, de 47 anos, a cumprir a 29.ª época, sendo da Associação de Voleibol do Porto, será segundo árbitro na final da Liga dos Campeões masculina

Natural do Porto, tem 47 anos, é árbitro há 29, e, no sábado, será o primeiro português a dirigir uma final da Liga dos Campeões de voleibol. O jogo será em Turim, às 19h30, e colocará frente a frente dois emblemas polacos: o Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, bicampeão europeu em título, e o Jastrzebski Wegiel.

"Esta nomeação é consequência das boas exibições que tenho feito nesta competição e também nos Campeonatos da Europa. É um orgulho representar o voleibol português na final da maior competição internacional de clubes", disse o árbitro da Associação de Voleibol do Porto. "Sinto-me muito mais orgulhoso do que nervoso. Aliás, isto não me deixa nada nervoso", garantiu Ricardo Ferreira a O JOGO, que segue já hoje para Itália, ou seja, dois dias antes da final.

É a primeira vez que um luso vai dirigir uma final da Champions. Será no sábado, em Turim, entre equipas polacas. Ricardo já tem seis presenças na Liga dos Campeões e algumas como primeiro árbitro.

"Há um mês que treino todos os dias, estou a fazer trabalho adicional", contou, explicando a seguir qual a função de um segundo árbitro: "A este nível competitivo, o segundo árbitro está focado na rede e vareta, na linha central e no controlo das substituições e dos bancos". A finalizar, o portuense fez questão de se referir a "Vítor Gonçalves e Pedro Pinto", também eles "do grupo A da CEV".