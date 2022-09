Apresentadora italiana usa expressão racista para referir-se à estrela da seleção feminina

A apresentadora Cristiana Buonamano, da Sky Sports italiana, chamou Paola Egonu de "macaco" enquanto comentava a prestação da seleção transalpina na Liga das Nações.

Polémica no voleibol italiano. Enquanto comentava a prestação da seleção italiana feminina na Liga das Nações de 2022, a apresentadora Cristiana Buonamano, da Sky Sports italiana, utilizou uma expressão racista para se referir a Paola Egonu, estrela da Squadra Azzurra.

"Você falou de dois macacos, mas eu acrescentaria um terceiro: Egonu. Diga-me um adjetivo diferente, original. Não sei ser original", afirmou em direto para a estação.

Até ao momento, nem Buonamano nem a própria Sky Sports reagiram ao episódio, que antecede a estreia da Itália no Mundial feminino de voleibol, no sábado, diante dos Camarões. A seleção transalpina está inserida no Grupo A do torneio, que será realizado em Arnheim, nos Países Baixos.