Aos 40 anos, Hugo Gaspar renova com o Benfica

Ligação do oposto às águias dura desde 2010

Hugo Gaspar, 40 anos - faz 41 em setembro -, renovou com o voleibol do Benfica, anunciou este sábado o emblema encarnado.

O capitão dos tetracampeões nacionais vai para a 14.ª temporada de águia ao peito, numa ligação que já dura desde 2010.

"É o conjugar de dois quereres, o do Benfica e o meu. É uma alegria muito grande. Estou satisfeito por reconhecerem o meu papel no voleibol do Benfica e no próprio Benfica", afirmou o oposto, em declarações aos meios de comunicação oficiais do clube.