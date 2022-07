Aos 39 anos, capitão Hugo Gaspar renova com o voleibol do Benfica

Hugo Gaspar renovou com o Benfica

Redação com Lusa

O internacional português vai representar os encarnados pelo 13.º ano consecutivo, durante os quais conquistou sete títulos de campeão nacional, sete edições da Taça de Portugal e 10 supertaças, mantendo o objetivo de "ganhar todas as competições".

O oposto Hugo Gaspar, capitão da equipa de voleibol do Benfica, prolongou o contrato com o campeão nacional, anunciou esta sexta-feira o clube lisboeta, sem revelar a duração do novo vínculo.

"Encaro esta renovação com muito otimismo, é sinal de que as coisas correram bem. A época passada acabou por ser uma excelente época desportiva a nível coletivo e, da minha parte, a nível individual", disse o jogador, em declarações publicadas no sítio oficial do Benfica na Internet.

Aos 39 anos, Hugo Gaspar encara a renovação como uma "prova de que ainda acreditam" nas suas capacidades, mas também demonstra a sua vontade em continuar na Luz, prometendo concentrar-se "a 200% para continuar a acrescentar mais títulos ao Benfica".

"O meu papel é, acima de tudo, representar este grande grupo de atletas. Temos um grupo estável, já muito experiente e que tem demonstrado que, junto, unido e com todos os nossos adeptos, conseguimos ganhar. Vamos apostar nessa experiência e união dos últimos anos, que vai certamente trazer frutos", assinalou.

"Quem é contratado ou quem renova pelo Benfica só pode ter o objetivo de ganhar todas as competições em que participa. Apesar de a época só começar em agosto/setembro, já estou compenetrado e já tenho estado nas instalações do clube todos os dias a treinar, porque há muito trabalho pela frente", observou.