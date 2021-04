Anunciados os convocados para a fase de apuramento para o Euro'2021

Benfica cede quatro à seleção de voleibol que prepara apuramento para Euro'2021

O campeão nacional Benfica é o clube mais representado na seleção de voleibol para a preparação da fase de apuramento para o Euro'2021, com quatro dos 19 atletas chamados pelo selecionador Hugo Silva.

O distribuidor Tiago Violas, o zona 4 André Lopes, o oposto Hugo Gaspar e o líbero Hugo Casas são os atletas encarnados no grupo, que conta com jogadores a atuar na Polónia (Miguel Rodrigues), Coreia do Sul (Alexandre Ferreira), França (Lourenço Martins e Gerson Gomes Ferreira), Áustria (Tiago Pereira) e Emirados Árabes Unidos (Marco Ferreira)

"O nosso objetivo principal passa por uma inédita qualificação europeia pela segunda vez consecutiva", resumiu o selecionador nacional Hugo Silva, que inicia o estágio em 19 de abril para a fase preliminar que vai ser disputada entre 07 e 09 de maio em Szombathely, Hungria, e de 14 a 16 de maio em Matosinhos, em dois torneios da Pool G, nos quais defrontará a Noruega, Bielorrússia e Hungria.

Apuram-se para o Europeu (organizado pela Polónia, República Checa, Estónia e Finlândia), os vencedores dos sete grupos de qualificação e os cinco melhores segundos classificados.

As 12 seleções apuradas nestas fases de qualificação vão juntar-se aos quatro organizadores e às outras oito seleções já qualificadas de acordo com a classificação final da edição de 2019.

"Devemos fazer uma boa preparação inicial para conseguirmos o grande desígnio deste ano e, depois, revelar audácia e ambição para discutir a Golden League e a Challenger Cup", acrescentou Hugo Silva, que apontou como meta o regresso de Portugal à Liga das Nações.

Do plano de preparação, "e se as condições relativas à pandemia não sofrerem grandes alterações", consta um estágio a realizar na Áustria, de 03 a 05 de maio, antecedendo os primeiros jogos oficiais de Portugal no Arena Savaria Szombathely, na Hungria.

Os 19 jogadores convocados

Miguel Rodrigues (Cuprum Lubin/Polónia) - Distribuidor

Tiago Violas (Benfica) - Distribuidor

Phelipe Martins (Leixões) - Central

Filip Cveticanin (Sporting de Espinho) - Central

Gerson Gomes Pereira (Martigues VB/França) - Central

Nuno Teixeira (VC Viana/Casa Peixoto) - Central

Alexandre Ferreira (Seoul Woori Card Wibee VB/Coreia do Sul) - Zona 4

Lourenço Martins (SAEMS Tourcoing/França) - Zona 4

Sebastião Leão (AA São Mamede) - Zona 4

André Marques (Castêlo da Maia) - Zona 4

Tiago Pereira (UVC Holding Graz/Áustria) - Zona 4

André Lopes (Benfica) - Zona 4

André Gonçalves (GC Santo Tirso) - Zona 4

Marco Ferreira (Al Jazira SC/Emirados Árabes Unidos) - Oposto

Hugo Gaspar (Benfica) - Oposto

Dinis Leão (Sporting de Espinho) - Oposto

Bruno Cunha (AJ Fonte Bastardo) - Oposto

João Fidalgo (Sporting) - Libero

Ivo Casas (Benfica) - Libero

