Aline Delsin e Kyra Holt anunciadas na equipa feminina do FC Porto

Ambas transitam da AJM/FC Porto para o FC Porto, agora a solo.

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que Aline Delsin e Kyra Holt vão continuar na equipa feminina de voleibol - passam da AJM/FC Porto para o FC Porto, que agora "corre" a solo.

"É um privilégio para mim continuar no FC Porto, onde me sinto em casa e feliz. Vamos trabalhar muito para concretizarmos os objetivos desta temporada. Espero que dê certo tal como nas anteriores", disse a distribuidora brasileira, de 32 anos, que venceu dois campeonatos e duas Supertaças pelos dragões. Vai para o quinto ano em Portugal, com passagens também por Porto Vólei e Clube K.

Tal como O JOGO adiantou, Kyra Holt também continua. A melhor pontuadora da edição passada da Liga vai para a segunda temporada de azul e branco.

"Estou muito entusiasmada por jogar outra vez pelo FC Porto e por poder reencontrar as minhas colegas. Portugal é muito bonito por isso estou muito feliz. Quero manter a tradição do FC Porto e ganhar todos os jogos e títulos que disputarmos. Vou continuar a trabalhar no duro e a dar o meu melhor", referiu a norte-americana de 28 anos, vencedora de um campeonato de uma Supertaça.

Ontem, recorde-se, os azuis e brancos confirmaram a continuidade de Joana Resende.