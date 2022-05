AJM/FC Porto vence na "negra" e revalida o título nacional feminino

Portistas bateram o Leixões, por 3-1, no quinto jogo da final, disputado num Dragão Arena com lotação esgotada

A AJM/FC Porto revalidou o título nacional de voleibol feminino, ao vencer o Leixões no quinto jogo da final, por 3-1.

Foi mais uma partida emocionante, como revelam os números dos sets: 36-34, 25-14, 26-28 e 25-19. Só no segundo as portistas foram claramente superiores, tendo a "negra" revelado o equilíbrio já patente nas quatro partidas anteriores.

O início, curiosamente, não o indicava. A equipa portista entrou demolidora, chegando ao 5-0 sem dificuldades. A vantagem das anfitriãs foi aumentando ao longo do primeiro set, atingindo os 12 pontos de distância (18-6).

Quando se esperava uma vitória generosa das azuis e brancas no set inaugural, o Leixões reagiu e ao atingir os 21-14 entrou a sério na partida. Aos poucos, foi somando pontos e aproximando-se da formação de Carlos Carreño. Foram preciso 40 minutos para o parcial ficar fechado, nos 36-34 favoráveis à AJM/FC Porto.

Após um início de jogo suado, e um momento caricato protagonizado por Pinto da Costa, presidente do FC Porto - deslocou-se à claque portista e pediu que descessem na bancada, de forma a estar mais próxima da equipa -, o segundo set começou com o equilíbrio a que se assistira no final do primeiro.

O marcador foi alternando até ao 7-7, altura em que o clube da Invicta mostrou superioridade e pontuou quatro vezes seguidas (11-7), vantagem que viria a jogar a favor das campeãs. Embaladas por uma excelente exibição de Ana Gamboa, melhor pontuadora do campeonato, as anfitriãs não cometeram o mesmo erro do primeiro parcial, selando o segundo nos 25-14.

A um set de fechar as contas do campeonato, e voltar a erguer o troféu, a AJM/FC Porto tinha de manter o ritmo. Mas foi a equipa de Matosinhos que entrou a vencer, mantendo-se na frente do placard até ao 5-6. Janaína Vieira fez o empate e o equilíbrio voltou a comandar o jogo, até que o Leixões voltou a fazer das suas e posicionou-se, de novo, na liderança (8-12, 9-15). As portistas tentavam minimizar os erros e conseguiram pressionar as leixonenses, abrindo uma disputa igual à do primeiro parcial: a partir do 24-24, foi o tudo ou nada para a equipa da casa. E, desta vez, foram as Sereias a sorrir, vencendo por 26-28.

Os azuis e brancos voltavam a ter a festa adiada e, a partir daqui, o triunfo podia cair para qualquer um dos lados. Numa luta constante, foram as anfitriãs a comandar até ao 11-10. As atletas de Miguel Coelho fizeram a reviravolta (11-13) e relançaram a partida. Apesar do equilíbrio, as portistas levaram a melhor, venceram por 25-19, e fecharam as contas do título: são bicampeãs nacionais.

Recorde-se que a parceria entre a Academia José Moreira e o FC Porto para a criação de uma equipa de voleibol feminino surgiu em 2019 e, desde então, o clube da invicta somou sete troféus nas competições internas: dois campeonatos nacionais, três Supertaças, a última no início desta temporada, precisamente contra o Leixões, e duas Taças de Portugal.