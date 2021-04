AJM/FC Porto vence Leixões no segundo jogo da final do Nacional de voleibol feminino

A formação azul e branca, que procura o primeiro título de campeã nacional, reforçou-se na final disputada à melhor de cinco jogos.

O AJM/FC Porto venceu este sábado o Leixões 3-1, no segundo jogo da final do Campeonato Nacional de voleibol feminino, no Dragão Arena, no Porto, e ficou a um jogo do título.

Tal como tinha acontecido no primeiro embate entre as duas equipas, há uma semana, as leixonenses também começaram melhor hoje e venceram o primeiro parcial (20-25), mas, depois, o AJM/FC Porto foi mais forte e venceu os três sets seguintes pelos parciais de 25-21, 25-14 e 25-16.

A brasileira Madeline Paredes foi decisiva para o triunfo leixonenses no set inaugural graças à potência dos seus remates e foi por isso e também devido ao sub-rendimento de algumas jogadoras portistas no aspeto defensivo que a equipa de Matosinhos se viu a ganhar por 11-17.

O técnico portista tirou então algumas jogadoras titulares, lançou Carla Cotito e Clarisse Peixoto e a equipa melhorou e reduziu de 14-21 para 18-22, mas já não foi a tempo de impedir o triunfo do Leixões.

O Leixões o parcial seguinte até aos 7-10 e por aí se ficou, visto que a defesa portista começou a funcionar e o serviço da norte-americana Taylor Hughes transformou-se num problema para a receção leixonense. Foi assim que a AJM/FC Porto saiu de um 7-10 desfavorável para um 12-10 e fechou o parcial com um 'tiro' de Katia Oliveira.

A onda portista prosseguiu no terceiro set, sempre com a defesa a um nível elevado, ao mesmo que o Leixões foi perdendo segurança nas suas ações e cometendo cada vez mais erros. Depois de 3-3 que indiciava equilíbrio, o marcador evoluiu para um 16-10 e, por fim, para 25-14.

A vencer este segundo jogo por 2-1, o AJM/FCPorto manteve-se em alta no quarto parcial, impondo-se de forma clara tanto na defesa e como ataque e mostrando tem um plantel com muitas opções de nível semelhante, ao passo que o técnico leixonense tem menos por onde escolher.

Este set foi uma demonstração de grande superioridade das comandadas de Rui Moreira, com a peruana Carla Cotito a brilhar, enquanto Madeline Paredes perdeu o fulgor inicial, deixando o Leixões enfraquecido no plano ofensivo.

O AJM/FC Porto venceu o set por 25-16 e este jogo por 3-1, o que o deixa a um passo do título nacional desta época, que poderá alcançar já no domingo, no quarto embate entre as duas equipas, no mesmo local, às 18:00.

Jogo no Dragão Arena, no Porto.

AJM/FCPorto - Leixões, 3-1.

Parciais: 20-25 (minutos), 25-21 (), 25-14 () e 25-16 ().

Sob a arbitragem de Teresa Ferreira e Vítor Gonçalves, as equipas alinharam:

- AJM/FC Porto: Bárbara Gomes, Yasmin Lara, Katia Oliveira, Taylor Hughes, Luana Gomes, Renata Colombo e Joana Resende (líbero). Jogaram ainda: Jordane Tolentino, Tânia Oliveira, Carla Cotito e Clarisse Peixoto.

Treinador: Rui Moreira.

- Leixões: Fernanda Silva, Eliana Durão, Maria Noel Pandulli, Viviane Isidoro, Madeline Paredes, Carina Moura e Beatriz Costa (líbero). Jogou ainda: Adriana Monteiro.

Treinador: Miguel Coelho.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.