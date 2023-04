AJM/FC Porto sagra-se tricampeã nacional de voleibol feminino

Triunfo por 3-0 sobre o Sporting no terceiro jogo da final da Divisão de Elite

A AJM/FC Porto voltou a vencer este sábado o Sporting, por 3-0, no Dragão Arena, no terceiro jogo da final da Divisão de Elite, sagrando-se assim tricampeã nacional de voleibol feminino.

Depois de triunfar nos dois primeiros jogos da final, igualmente por 3-0, as comandadas de Rui Moreira voltaram a não dar hipóteses às leoas, vencendo por 25-19, 25-19 e 25-14.

No ranking da competição, a AJM/FC Porto igualou os três cetros do Ribeirense, no sétimo lugar, numa tabela liderada de forma destacada pelo Leixões, com 18 troféus, o dobro dos arrebatados por Benfica e Castêlo da Maia.