AJM/FC Porto passa na Roménia e está no "quartos" da Challenge Cup

Foi no Golden Set, e após um 3-2 favorável ao Rapid de Bucareste, que as jogadoras portistas acrescentaram novo capítulo à sua melhor época europeia

A AJM/FC Porto foi à Roménia eliminar o Rapid Bucareste no Golden set, fechando em 3-3 (21-25, 23-25, 25-23, 25-17, 15-12 e 11-15) uns oitavos de final da Taça Challenge muito longos, pois no Dragão as azuis e brancas tinham ganho por 3-2.



Nos quartos de final, fase inédita para o voleibol feminino do clube, o adversário será o vencedor do duelo entre ZOK UB e Jedinstvo, duas equipas sérvias, já se sabendo que a primeira mão será fora.

Em Bucareste, as portistas entraram mais fortes e ganharam os dois primeiros sets, garantindo de imediato que a discussão iria, no mínimo, até ao set de desempate, como viria a acontecer.

No terceiro set, uma recuperação até aos 23-23 deixou a sensação de que o jogo poderia terminar logo ali, mas as romenas conseguiram os dois pontos seguintes e com isso ganharam ânimo até ao 3-2.

Com as equipas empatadas, o set de ouro foi emocionante. Após quase três horas de jogo, foram umas portistas exaustas a conseguir o 15-11 que valeu o 3-3 e um apuramento para a história.

Também na Roménia, as açorianas do Clube K voltaram a perder por 0-3 com o Lugoj e foram eliminadas.