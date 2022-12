AJM/FC Porto ganha e chega aos oitavos da Taça Challenge de voleibol feminino

Na primeira mão, disputada na terça-feira no pavilhão da formação do Porto, as portistas já tinham vencido por 3-0

A AJM/FC Porto garantiu o apuramento para os oitavos de final da Taça Challenge de voleibol feminino, depois de voltar a vencer as croatas do Ribola Kastela por 3-0, na segunda mão dos 16 avos de final.

Na primeira mão, disputada na terça-feira no pavilhão da formação do Porto, as portistas já tinham vencido por 3-0, repetindo agora o triunfo num jogo disputado no mesmo local e com o mesmo resultado final de 3-0, com os parciais de 25-13, 25-10 e 25-16.

A equipa portuguesa foi sempre superior e nunca deixou as adversárias entrarem na luta por qualquer set, vencendo todos os parciais com margem folgada, demonstrativa da diferença de valor entre as duas equipas.

Também esta quarta-feira, Clube K foi vencer à Noruega o Randaberg, por 3-0, adiantando-se na primeira mão dos 16 avos de final da competição, procurando na quinta-feira imitar as portistas e garantir também um lugar a fase seguinte da prova.

