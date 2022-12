AJM/FC Porto e Clube K apurados para "oitavos" da Taça Challenge feminina

A AJM/FC Porto e o Clube K apuraram-se para os oitavos de final da Taça Challenge feminina de voleibol, a terceira competição europeia, no primeiro caso com recurso a golden set e no segundo com novo triunfo.

Se a equipa dos dragões, campeã nacional em título, precisou do set de ouro nos Países Baixos após ver o Apolo Borne 8 igualar o 3-0 da primeira mão, as insulares bateram em casa o Düdingen por 3-2, seguindo ambas em frente.

Depois de chegarem rapidamente à igualdade em sets, ao imporem-se por 25-23, 25-15 e 25-20 para anular o 3-0 conseguido no Porto, as neerlandesas acabaram por cair ante a superioridade das lusas no momento decisivo, que conquistaram por 15-10.

Depois de terem vencido por 3-0 na cidade suíça de Friburgo, as açorianas do Clube K voltaram a levar a melhor, desta feita nas Laranjeiras, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel, conseguindo recuperar de vários pontos de diferença durante grande parte do primeiro set para se imporem por 25-22.

No segundo, o 27-25 selava o apuramento, faltando apenas decidir quem vencia o encontro da segunda mão, o que a equipa da casa consumou por 25-23.

Os jogos da primeira mão dos oitavos de final estão marcados para o mês de dezembro.