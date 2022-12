AJM/FC Porto dá passo de gigante em direção aos "oitavos" da Taça Challenge

Equipa liderada por Rui Moreira triunfou por 3-0 sobre as as croatas do Ribola Kastela, por 3-0, no Dragão Arena.

A AJM/FC Porto deu esta terça-feira um passo importante em direção aos oitavos de final da Taça Challenge de voleibol feminino, ao bater no Dragão Arena as croatas do Ribola Kastela, por 3-0.

O jogo, da primeira mão dos 16 avos de final, deixa as portistas em clara vantagem na eliminatória, que se conclui quarta-feira, novamente no pavilhão da formação do Porto.

Os parciais, de 25-8, 25-18 e 25-15, dão claramente ideia da superioridade da equipa da casa, que jogou de cor de rosa, deixando para as adversárias o equipamento azul e branco.

A AJM/FC Porto até sofreu o primeiro ponto do encontro, mas logo de seguida ganhou toda a confiança, com sete pontos consecutivos. Até ao final do primeiro jogo, as croatas só por uma vez conseguiram somar mais do que um ponto de forma consecutiva, com as anfitriãs a registarem sequências de cinco pontos, por duas vezes, e três.

No segundo set, num ápice as voleibolistas portistas dobraram os pontos das adversárias (14-7) e, após uma boa réplica das oponentes, ganharam por claros 25-18.

O início do derradeiro set foi equilibrado até ao 8-8, altura em que, com sete pontos consecutivos (15-8), a equipa da casa embalou para uma vitória clara para os 25-15 finais.

"Nós primeiro temos um lado desportivo, isto é uma prova a eliminar e de facto chegar ao final do jogo com três sets expressivos e dizer que não jogamos bem é um pouco difícil", afirmou no final Rui Moreira, técnico das portistas.

O técnico salientou que a equipa foi "competente" no primeiro parcial, mas que acabou por "relaxar" nos dois seguintes.

"No primeiro set fomos competentes, mostrámos a nossa superioridade, e nos dois seguintes relaxámos, desleixámo-nos. Acabamos por vencer porque somos superiores ao adversário. Não há problema em assumir o favoritismo, somos superiores e favoritos", concluiu.