"Acho que estamos mais habituados a este tipo de desgaste do que o Benfica"

Declarações após o jogo Fonte do Bastardo-Benfica (3-2), no quarto jogo do play-off da final da liga masculina de voleibol, disputado na noite de quarta-feira.

Nuno Abrantes (treinador da Fonte do Bastardo): "Onde foram arranjar força? A este público maravilhoso que acredita sempre. Sabemos que a nossa equipa tem muita personalidade. Não é a primeira vez que em situações adversas conseguimos virar o jogo. Achamos que eles nunca mais nos vão surpreender, porque há situações muito difíceis. Nesta fase da época, com 47/48 jogos, com 75 mil quilómetros em cima, ter ainda alma e força para fazer o que fizeram hoje é fantástico. O meu grande motivo de orgulho é o facto de esta época ninguém nos ter conseguido vencer em casa, graças ao público e aos jogadores que estão de parabéns. Isso para nós é um motivo de orgulho, levar este play-off a um quinto jogo, que é muito merecido por tudo o que fizemos esta época.

Nós temos de manter a nossa agressividade. Não podemos jogar passivamente contra uma equipa como o Benfica, porque senão fica muito confortável no jogo. A vantagem que eu vejo, neste momento, é o pouco tempo de recuperação. Foi um jogo desgastante para ambos os lados. Acho que estamos mais habituados a este tipo de desgaste, acho que lidamos melhor com ele. Agora, o Benfica joga em casa, com a força do seu público. Já conseguimos ganhar este ano na Luz, que é algo que nos deixa crentes. É o último jogo, o Benfica tem a pressão do seu lado. Nós já estamos a fazer uma época fantástica, estamos a viver o bónus, o sonho. Vamos à última. Tudo pode acontecer e acreditamos piamente nisso".