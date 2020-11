"Achei que o jogo ia ser muito mais difícil", diz Marcel Matz

Declarações de Marcel Matz, treinador do Benfica, após a vitória frente ao Sporting de Espinho (3-0), da final da Supertaça de voleibol, que se disputou em Gondomar

Análise: "A minha equipa não precisou de entrar num nível de erro muito alto no serviço para causar dificuldades no sistema ofensivo deles. Conseguimos aproveitar bem o sistema de bloco e defesa e contra-ataque. Muitas vezes, forçamos muito o serviço para tentar pontuar, mas hoje não, conseguimos perceber o que dava para trabalhar no bloco e na defesa e isso foi importante."

Qualidade do plantel: "A qualidade dos jogadores do Benfica é incrível, tanto dos que jogam como dos que ficam no banco por opção. Tínhamos algum favoritismo, mas não muito porque o Espinho é uma equipa que respeitamos muito. Conseguimos jogar melhor do que eles, que também tiveram um problema com o distribuidor titular, o José Monteiro, e isso obrigou-os a mudar um pouco a sua estrutura. Aproveitámos essas situações para fazer um jogo bom."

Adversário: "Esperava um jogo mais difícil e, por isso, passei dois dias muito preocupado, avaliando muito bem tudo o que podia acontecer no adversário. Achei que o jogo ia ser muito mais difícil".