Académica de Espinho: as meninas grandes estão de volta e vieram para ficar

A Académica de Espinho, tradicional clube da cidade que é "capital" da modalidade, tem de novo seniores femininos. Tudo corre bem e vieram para ficar.

A ideia de a Académica de Espinho voltar a ter seniores femininos já existia, mas ainda ia levar alguns anos a concretizar-se. "A Académica já tinha formação feminina, com as infantis e as iniciadas, e pensava-se chegar às seniores daqui a algum tempo", admitiu Henrique Castro, responsável pelo voleibol no clube, aquando da visita de O JOGO ao treino das... seniores femininas.

Uma conjugação de vontade fez com a equipa principal se ativasse mais rapidamente do que era suposto. Tudo começou a ser pensado há cerca de um ano, ainda o mundo era o antigo, sem a pandemia. "O voleibol tem mais atletas no feminino do que no masculino e aqui só havia o Sporting de Espinho; pensei que, se havia miúdas daqui a jogar no Madalena, no Arcozelo, e outros, por que não colocá-las a jogar na Académica? A direção gostou da ideia, isso foi por volta de novembro, e deitamos mãos à obra", explicou Fabrício Barros, de 44 anos, ex-jogador da Académica, técnico da equipa e um dos grandes impulsionadores do projeto.

"Esta ideia surge porque algumas pessoas do clube, como o Fabrício, que já foi nosso jogador, sabia que havia uma série de miúdas que estavam com disponibilidade e que no sítio onde jogavam não estavam contentes. Nós propusemos-lhes esse tipo de projeto e a aceitação é a que está a ver", ratificou Henrique Castro.

"Espinho é uma cidade conhecida por ser a capital do voleibol e havia espaço para a criação de uma outra equipa, surgiu este interesse mútuo e eu e mais alguns pais ajudam", atestou também Carlos Gonçalves, um abnegado seccionista que quando deu por ela estava muito ligado à modalidade. "Eu tornei-me um apaixonado por voleibol, apesar de nunca ter praticado. Fui acompanhando a minha filha, desde sempre fui seccionista na equipa dela e fui ganhando este gosto", explicou.



As mesmas até ao fim

"A intenção não é subir de divisão, mas acima de tudo reunir um grupo de jovens e colocar o feminino a carburar", avisou o técnico brasileiro, que chegou a Portugal no início de 2004, para estudar. "Se na altura houver essa possibilidade, vamos lutar por isso, mas o meu único acordo com a equipa foi a de serem elas até ao final, não vamos contratar ninguém para a fase final. Só o faremos se surgir uma lesão ou sair alguém, ou seja, no fundo serão sempre elas até ao fim e têm de se desenrascar", avançou, divertido.



Vem aí um pavilhão novo

A criação da equipa de seniores femininos na Académica não é a única novidade que O JOGO trouxe da visita. "Este projeto também surgiu porque a Académica vai fazer um pavilhão novo, com fundos próprios, nestes terrenos aqui ao lado, e vai remodelar todas estas instalações", revelou o responsável pela modalidade, Henrique Castro. "Elas têm cumprido os objetivos a que se propuseram: jogar, treinar e estarem satisfeitas. Os resultados para já não importam", concluiu Castro, numa última referência às seniores.