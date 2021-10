Declarações do treinador encarnado, Marcel Matz, após o jogo Benfica - Bigbank Tartu (3-1), da segunda mão da primeira ronda da fase de qualificação da Liga dos Campeões de voleibol

Sobre o jogo: "Este era um jogo que exigia muito de nós. Gostei da postura da equipa. Entrámos fortes. Colocámos o André Aleixo mais solto para pontuar. A estratégia resultou. Estamos a ganhar experiência na Liga dos Campeões. Temos alguns jogadores jovens, que têm um nível muito alto, mas a questão está em manter esse nível o jogo todo.

Rui Costa: "Ainda não sei nada do adversário. Soube há pouco quem iríamos defrontar (os finlandeses do Valepa). Não sei o que é bom ou o que é ruim. A presença do presidente Rui Costa no pavilhão foi muito boa."

Força: "Estou aqui a cuidar da equipa de voleibol. Temos um piso novo, espero ter uma superestrutura para trabalhar. A minha missão é mais que só vencer. Temos de fazer muita força para a nossa modalidade andar".