A lista de convocadas de Portugal para a Silver League

Redação com Lusa

Hugo Silva com "as melhores atletas" para disputar Silver League de voleibol.

O selecionador nacional de voleibol feminino, Hugo Silva, anunciou esta quarta-feira a convocatória para a participação na Silver League europeia, que afirma integrar "as melhores atletas", para "lutar mais uma vez pela final".

"Este conjunto de atletas tem como objetivo consolidar e estabilizar um grupo onde não haja desculpas de qualquer espécie para querer representar Portugal ao mais alto nível", referiu Hugo Silva aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

Portugal integra o Grupo B da Silver League europeia, a decorrer em maio e junho, juntamente com as seleções de Montenegro, Geórgia e Ilhas Faroé, enquanto o Grupo A é formado por Áustria, Estónia, Letónia e Macedónia. A final four decorre em Graz, na Áustria.

"Precisamos de atletas responsáveis, comprometidas e ambiciosas para dar o salto que falta no voleibol feminino", considerou Hugo Silva, acrescentando que a participação na competição irá permitir "preparar o futuro de uma forma estável", bem como a qualificação para o Europeu de 2024.

A seleção portuguesa recebe a Geórgia e o Montenegro em 28 de maio e 31 de maio, respetivamente, em Santo Tirso, e as Ilhas Faroé em 11 de junho, em Viana do Castelo. Portugal joga nas Ilhas Faroé em 4 de junho, no Montenegro em 14 e na Geórgia em 17.

A presente edição da Silver League apresenta dois grupos e os vencedores e os segundos classificados apuram-se para a 'final four', agendada para Graz, na Áustria, nos dias 24 e 25 de junho.

Se a Áustria (anfitriã) for terceira ou quarta classificada no seu grupo, apuram-se para a 'final four' os dois vencedores e o melhor segundo classificado entre os dois grupos.

Em 2022, a Suécia ergueu o troféu e garantiu a presença na Golden League europeia de 2023 ao vencer Portugal, por 3-0, pelos parciais de 25-19, 25-21 e 25-16, no pavilhão Idrottshallen de Lund, cidade sueca onde se disputou a final da competição.

As portuguesas atingiram a final com um registo de seis vitórias (Estónia, Eslovénia, Suécia e Luxemburgo) e apenas dois desaires (Suécia e Eslovénia).

Lista de 16 convocadas:

- Zona 4: Margarida Maia (Castelo da Maia), Inês Pereira (PV2014/AV Col. Efanor), Ana Afonso (Ginásio Vilacondense) e Marta Hurst (Gran Canária, Esp).

- Centrais: Kátia Oliveira (Clube K), Sara Fernandes (Dumiense), Marlene Pereira (Ginásio Vilacondense), Aline Rodrigues (Sporting) e Amanda Cavalcanti (Sporting).

- Opostas: Maria Reis Lopes (Leixões), Alice Clemente (Benfica) e Júlia Kavalenka (Vicenza, Ita).

- Distribuidoras: Eliana Durão (Benfica) e Ana Carmo Figueiras (Sporting).

- Liberos: Joana Resende (AJM/FC Porto) e Matilde Calado Rodrigues (Benfica).