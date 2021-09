Declarações após o jogo de voleibol entre as seleções de Portugal e da Grécia, referente ao grupo A do Europeu'2021, que apurou a equipa lusa para os oitavos de final da competição.

Hugo Silva (selecionador de Portugal): "Aquilo que submetemos como grande objetivo e como grande desafio foi conseguido. A história foi feita, com mais uma página bonita que este grupo fez e tem feito nos últimos anos em prol do voleibol e do desporto nacional. Parabéns para eles. É difícil pedir mais a um grupo destes.

Há uma coisa que caracteriza este grupo que é a humildade de reconhecer que temos muitas limitações. E este é o maior trunfo que esta seleção tem. Sabendo das suas limitações, trabalham sobre elas, disfarçando-as e potenciando as coisas boas. Vamos conseguindo este tipo de feitos e marcando a nossa história na modalidade, contudo isto continua. Domingo é a Holanda [Países Baixos], primeira do grupo onde estava a Rússia [vice-campeã olímpica], e já sabemos que tem um potencial incrível, mas a partir de agora é sonhar com os pés no chão, sabendo que esta equipa jogando no limite pode fazer frente a qualquer seleção. Vai ser mais um desafio e eles vão estar prontos para o encarar de frente".