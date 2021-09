Declarações do treinador Hugo Silva após o jogo entre as seleções de voleibol de Portugal e da Sérvia, do grupo A do Europeu'2021, a decorrer em Cracóvia, na Polónia. A equipa portuguesa perdeu, por 3-1

Sobre o jogo: "A equipa portou-se bem, atendendo que é uma segunda equipa. Há um jogo decisivo com a Grécia e este seria extremamente difícil para nós e ao mesmo tempo tinha que dar um prémio a todos os jogadores que fizeram a preparação e jogar com o campeão europeu é um prémio merecido. E não estou arrependido de ter feito o que fiz, pois portaram-se bem e acho que deram uma boa resposta em relação ao que queríamos deste jogo, que era dignificar a seleção."

O que resta: "Agora, há uma luta que é o último jogo [com a Grécia], que é uma batalha que tem que ser conseguida. E aí é que vamos ver até que ponto a equipa tem nível e competência. É um teste a eles mesmos para ver até que ponto eles conseguem lutar por grandes competições como esta e seguir em frente. Vamos ver até que ponto eles têm capacidade suficiente para andar nestas andanças e para pensar em voos mais altos. É um teste que vamos ter que o ter e tenho a certeza que vão dar uma resposta positiva".