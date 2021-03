"A equipa não esteve na melhor forma. Facilitámos", diz treinador do Sporting após derrota com Benfica

Gersinho, treinador do Sporting

Redação com Lusa

Declarações de Gersinho e João Fidalgo depois da derrota por 3-0 com o Benfica, no segundo jogo do play-off de apuramento para a final da Divisão de Elite de voleibol masculino.

Gersinho, treinador do Sporting

"A equipa hoje não esteve na sua melhor forma. O Benfica é uma equipa muito forte e tínhamos de entrar agressivos no ataque e no serviço. Facilitámos nesses dois aspetos e isso foi determinante para eles conseguirem a vantagem que o resultado mostra."

João Fidalgo, líbero dos leões

"O Benfica foi superior no jogo de hoje: entrou forte e nós nunca nos conseguimos encontrar nos dois primeiros sets. No terceiro tentámos melhorar, conseguimos, mas não o suficiente. Agora temos de trabalhar para melhorar alguns aspetos e no domingo queremos ganhar, porque ainda não acabou."