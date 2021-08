Tóquio2020: Rússia domina modalidade da luta nos homens e Japão nas mulheres

A disputa na modalidade de luta terminou, ao fim de sete dias intensos no centro Makuhari Messe

Os lutadores do Comité Olímpico Russo (ROC) arrecadaram quatro medalhas de ouro nas especialidades de estilo livre e greco-romana, em Tóquio'2020, enquanto, do lado feminino, foi o Japão a sobressair, com quatro campeãs olímpicas de luta.

No estilo livre, os russos arrecadaram três medalhas, conquistadas por Abdulrashid Sadulaev (97 kg), Zaurbek Sidakov (74 kg) e Zavur Uguev (57 kg), e Musa Evloev (97 kg) subiu ao lugar mais alto do pódio na prova de luta greco-romana.

Os Estados Unidos (EUA) ficaram com dois ouros no estilo livre, graças a Dan Stevenson (125 kg) e David Taylor (86 kg), os mesmos que Cuba conseguiu na greco-romana com Mijain Lopez (130 kg) e Luís Orta (60 kg).

No quadro feminino, no estilo livre, o domínio das japonesas foi avassalador, com a conquista de quatro medalhas de ouro, por intermédio de Yukako Zawai (62 kg), Risako Kawai (57 kg), Mayu Mukaida (53 kg) e Yui Susaki (50 kg).

A alemã Aline Rotter venceu na categoria dos 76 kg e a norte-americana Maria Mensah ficou com o ouro nos 68 kg.

A disputa na modalidade de luta terminou, ao fim de sete dias intensos no centro Makuhari Messe, localizado em Chiba, no Japão.

Quadro de medalhas da luta:

- Masculinos:

Estilo livre:

-125 kg:

Ouro: Dan Stevenson (Estados Unidos).

Prata: Geno Petriashvili (Geórgia).

Bronze: Hossein Zare (Irão).

Bronze: Taha Akgul (Turquia).

-97 kg:

Ouro: Abdulrashid Sadulaev (Comité Olímpico Russo).

Prata: Frederick Sneider (Estados Unidos).

Bronze: Reineris Salas (Cuba).

Bronze: Abraham Conyedo (Itália).

-86 kg:

Ouro: David Taylor (Estados Unidos).

Prata: Hassan Yasdanicharati (Irão).

Bronze: Artur Naifonov (Comité Olímpico Russo).

Bronze: Nazem Amine (São Marino).

-74 kg:

Ouro: Zaurbek Sidakov (Comité Olímpico Russo).

Prata: Mahamed Kadzimahamedau (Bielorrússia).

Bronze: Douglas Dake (Estados Unidos).

Bronze: Bekzod Abdurakhmonov (Uzbequistão).

-65 kg:

Ouro: Takuto Otoguro (Japão).

Prata: Hagi Aliyev (Azerbeijão).

Bronze: Gadzhimurad (Comité Olímpico Russo).

Bronze: Bajrang Bajrang (Índia).

-57 kg:

Ouro: Zavur Uguev (Comité Olímpico Russo).

Prata: Kumar Ravi (Índia).

Bronze: Nurislam Salayev (Cazaquistão).

Bronze: Thomas Gilman (Estados Unidos).

Greco-Romana:

-130 kg:

Ouro: Mijain Lopez (Cuba).

Prata: Iakobi Kajaia (Geórgia).

Bronze: Riza Kayaalp (Turquia).

Bronze: Sergei Semenov (Comité Olímpico Russo).

-97 kg:

Ouro: Musa Evloev (Comité Olímpico Russo).

Prata: Artur Aleksanyan (Arménia).

Bronze: Tadeusz Michalik (Polónia).

Bronze: Mohammadhadi Saravi (Irão).

-87 kg:

Ouro: Zhan Beleniuk (Ucrânia).

Prata: Viktor Lorincz (Hungria).

Bronze: Zurabi Datunashvili (Sérvia).

Bronze: Maksymilian Denis (Alemanha).

-77 kg:

Ouro: Tamas Lorincz (Hungria).

Prata: Akzhol Makhmudov (Quirguistão).

Bronze: Shohei Yabiku (Japão).

Bronze: Rafig Huseynov (Azerbeijão).

-67 kg:

Ouro: Mohammadreza Graie (Irão).

Prata: Parviz Nasibov (Ucrânia).

Bronze: Frank Staebler (Alemanha).

Bronze: Ibrahim Elsayed (Egito).

-60 kg:

Ouro: Luís Orta (Cuba).

Prata: Kenishiro Kumita (Japão).

Bronze: Sailike Walihan (China).

Bronze: Sergey Emelin (Comité Olímpico Russo).

- Femininos:

Estilo livre:

-76 kg:

Ouro: Aline Rotter (Alemanha).

Prata: Maria Gray (Estados Unidos).

Bronze: Yasemin Adar (Turquia).

Bronze: Qian Zhou (China).

-68 kg:

Ouro: Maria Mensah (Estados Unidos).

Prata: Blessing Oborududu (Nigéria).

Bronze: Alla Cherkasova (Ucrânia).

Bronze: Meerim Zhumana Zarova (Quirguistão).

-62 kg:

Ouro: Yukako Zawai (Japão).

Prata: Aisuluu Tynybekova (Quirguistão).

Bronze: Iryna Koliadenko (Ucrânia).

Bronze: Mustafa Yusein (Bulgária).

-57 kg:

Ouro: Risako Kawai (Japão).

Prata: Iryna Kurachkina (Bielorrússia).

Bronze: Louise Maroulis (Estados Unidos).

Bronze: Evelina Nikolova (Bulgária).

-53 kg:

Ouro: Mayu Mukaida (Japão).

Prata: Qianyu Pang (China).

Bronze: Vanesa Kaladzinskaya (Bielorrússia).

Bronze: Bolortuya Bat (Mongólia).

-50 kg:

Ouro: Yui Susaki (Japão).

Prata: Yanan Sun (China).

Bronze: Mariya Stadnik (Azerbeijão).

Bronze: Ann Hildebrandt (Estados Unidos).