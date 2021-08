Suécia repete final do futebol feminino e vai defrontar o Canadá

Triunfo frente à Austrália nas meias-finais.

A Suécia, detentora da medalha de prata, qualificou-se pela segunda vez consecutiva para a final do torneio olímpico de futebol feminino, ao vencer por 1-0 a Austrália, nas meias-finais dos Jogos Tóquio'2020.

O tento de Fridolina Rolfo, logo nos instantes iniciais da segunda parte, aos 46 minutos, garantiu à seleção nórdica a presença na decisão, depois de há cinco anos ter perdido o ouro para a Alemanha, no Rio2016.

Na final, as suecas, terceiras classificadas no Mundial'2019, vão defrontar o Canadá, enquanto as australianas vão "batalhar" com os Estados Unidos pelo "bronze", após as canadianas terem eliminado as campeãs mundiais na outra meia-final.

Jessie Fleming marcou o único golo do duelo norte-americano, aos 74 minutos, de grande penalidade, e "carimbou" a primeira presença do Canadá numa final do torneio olímpico de futebol feminino, no qual tinha sido "bronze" em Londres'2012 e Rio'2016.

Os Estados Unidos, recordistas de medalhas de ouro (1996, 2004, 2008 e 2012) e uma das principais potências no futebol feminino, voltam a falhar a decisão de uns Jogos, à semelhança do que tinha acontecido há cinco anos, na "cidade maravilhosa", em que caíram nos "quartos".

Esta é, de resto, a primeira vez que as norte-americanas falham a conquista do ouro em duas edições seguidas, desde que o torneio de futebol feminino foi incluído nos Jogos Olímpicos, em 1996.

Suécia e Canadá jogam a final na sexta-feira, no Estádio Olímpico, em Tóquio, enquanto Austrália e Estados Unidos disputam o jogo de atribuição da medalha de bronze na quinta-feira, em Kashima.