Suécia encerra torneio equestre com ouro nos saltos por equipas

A Suécia conquistou o ouro no concurso de saltos de obstáculos por equipas este sábado. O torneio de hipismo de Tóquio'2020 teve os Estados Unidos alcançado a prata e a Bélgica o bronze.

A Alemanha foi o país em destaque nas provas equestres no Japão, tendo conquistado três medalhas de ouro e uma de prata, enquanto a Grã-Bretanha somou duas de ouro, uma de prata e duas de bronze, e a Suécia uma de ouro e uma de prata.

O britânico Ben Maher conquistou o ouro no concurso de saltos individual, seguido do sueco Peder Fredricson e do holandês Maikel van der Vleuten, que terminaram na segunda e terceira posição, respetivamente.

A alemã Julia Krajewiski levou o ouro no concurso completo individual, seguida pelo britânico Tom McEwen, prata, e do australiano Andrew Hoy, bronze, enquanto em ensino o título foi para a sua compatriota Jessica von Bredow-Werndl, à frente da também germânica Isabell Werth e da britânica Charlotte Dujardin.

O desempenho do hipismo português em Tóquio2020 saldou-se por um diploma, com a oitava posição no ensino por equipas, um 10.º lugar no concurso de saltos por obstáculos e um 16.º no Grand Prix Freestyle.

Luciana Diniz, de 50 anos, foi a última entre os lusos a competir no Parque Equestre de Tóquio, ficando a um obstáculo, o 13.º e penúltimo, de ir discutir os primeiros lugares num 'jump off', que reuniu seis cavaleiros.

Em Londres2012, a luso-brasileira teve o azar de perder o estribo no fim do seu percurso, sendo 17.ª, e, no Rio2016, fez falta no derradeiro obstáculo, ficando em nono lugar. Em Atenas2004, tinha sido 38.ª, em representação do Brasil.

No ensino equestre, a seleção portuguesa fez história ao ser finalista, concluindo o Grand Prix Special na oitava posição, conquistando um diploma em prova ganha pela Alemanha.

Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Miguel Torrão apuraram-se com o sétimo registo, contudo acabaram ultrapassados pela Espanha, na disputa das medalhas, que teve a Alemanha, ouro, Estados Unidos, prata, e Grã-Bretanha, bronze, no pódio.

Rodrigo Torres, montando o Fogoso, terminou no 16.º lugar o Grand Prix Freestyle, com um novo recorde pessoal.

O cavaleiro de 44 anos, somou 78,943% pontos na final individual, vencida pela germânica Jessica von Bredow-Werndl, que montou TSF Dalera, com 91,732%. A também alemã Isabell Werth e a britânica Charlotte Dujardin terminaram na segunda e terceira posições, com 89,657% e 88,543%, respetivamente.

Quadro de medalhas do hipismo:

- Saltos de obstáculos individual:

Ouro: Ben Maher (Grã-Bretanha).

Prata: Peder Fredricson (Suécia).

Bronze: Maikel van der Vleuten (Países Baixos).

- Saltos de obstáculos por equipas:

Ouro: Suécia (Malin Baryard-Johnsson, Peder Fredricson e Henrik von Eckermann)

Prata: Estados Unidos (Laura Kraut, Jessica Springsteen e LcLain Ward).

Bronze: Bélgica (Pieter Devos, Jerome Guery e Gregory Wathelet).

- Concurso completo individual:

Ouro: Julia Krajewiski (Alemanha).

Prata: Tom McEwen (Grã-Bretanha).

Bronze: Andrew Hoy (Austrália).

- Concurso completo por equipas:

Ouro: Grã-Bretanha (Laura Colleti, Tom McEwen e Oliver Townend).

Prata: Austrália (Andrew Hoy, Kevin McNab e Shane Rose).

Bronze: França (Kraim Florent Laghouag, Christopher Six e Nicolas Touzaint).

- Ensino individual:

Ouro: Jessica von Bredow-Werndl (Alemanha).

Prata: Isabell werth (Alemanha).

Bronze: Charlotte Dujardin (Grã-Bretanha).

- Ensino por equipas:

Ouro: Alemanha (Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Werndl e Isabell Werth).

Prata: Estados Unidos (Adrienne Lyle, Steffen Peters e Sabine Schut-Kery).

Bronze: Grã-Bretanha (Charlotte Dujardin, Charlotte Fry e Carl Hester).