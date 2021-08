"Significa muito. Quando entrei dei um abraço forte à Rosa Mota", diz Pedro Pichardo

Rosa Mota com Pedro Pichardo

Redação com Lusa

Pedro Pichardo, medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, pode vir a dar nome ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, revelou Maria das Dores Meira, presidente da autarquia sadina.

Após a cerimónia de homenagem da Câmara Municipal de Setúbal ao saltador e ao seu pai e treinador Jorge Pichardo, que contou com a presença da campeã olímpica Rosa Mota e do vice-campeão Francis Obikwelu, a edil confirmou que o equipamento localizado em Vale da Rosa pode ser rebatizado.

Pedro Pichardo confidenciou ter ficado sensibilizado pela presença no Salão Nobre dos Paços do Concelho setubalense de Rosa Mota e Francis Obikwelu, atletas medalhados com o ouro e a prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988) e Atenas (2004), respetivamente.

"Significa muito. Não estava à espera. Quando entrei dei um abraço forte à Rosa Mota. Tenho muita simpatia pela Rosa, gosto muito dela e sempre falei muito nela. O Francis, desde o primeiro dia que cheguei ao centro do Jamor até hoje, sempre me apoiou de uma maneira incrível. Considero-o também um amigo", disse.

Rosa Mota, campeã olímpica da maratona em 1988, revelou ter ficado muito feliz pela medalha de ouro conquistada pelo saltador para o país.

"Fico muito feliz por Portugal ter mais uma medalha de ouro, por acaso é no atletismo, mas se fosse noutra modalidade ficava também contente. Também fico contente pela homenagem que a Câmara Municipal de Setúbal, que criou todas as condições para que o Pedro, que é um grande homem pela sua humildade e simpatia, chegasse onde chegou, fez hoje", disse.

Em relação ao futuro, depois de ter aterrado na noite de segunda-feira em território nacional proveniente de Tóquio, o português Pedro Pichardo, que confessou já ter esta terça-feira de manhã começado a treinar para a Liga Diamante nos Estados Unidos, confessa ter duas metas no horizonte.

"Agora que sou campeão olímpico, o meu objetivo é o recorde mundial. Já sou campeão de Europa e ainda falta atingir o título de campeão do mundo no meu currículo. São duas dívidas que tenho comigo mesmo: o campeonato do mundo e bater o recorde mundial", frisou.