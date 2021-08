Rússia vence provas de duetos e por equipas na natação artística

As provas de natação artística, que decorreram no Centro Aquático de Tóquio, terminaram este sábado.

O Comité Olímpico Russo dominou a modalidade de natação artística nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, conseguindo ganhar nas duas categorias em competição, duetos e equipas, enquanto a China ficou com a prata em ambas e a Ucrânia com o bronze.

Na final dos duetos, em esquema livre, Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina, as representantes do Comité Olímpico Russo, marcaram 195.9079 pontos, batendo as chinesas Xuechen Huang e Wenyan Sun (192.4499) e as ucranianas Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk (189.4620).

Já na prova por equipas, também em esquema livre, repetiram-se as bandeiras no pódio, com o conjunto russo em primeiro (196.0979 pontos), a China em segundo (193.5310) e a Ucrânia em terceiro (190.3018).

Quadro de medalhas da natação artística:

- Duetos:

Ouro: Comité Olímpico Russo.

Prata: China.

Bronze: Ucrânia.

- Equipas:

Ouro: Comité Olímpico Russo.

Prata: China.

Bronze: Ucrânia.