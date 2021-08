Portugueses em Tóquio'2020: K4 500 com diploma, Salomé Rocha 30.ª na maratona

O resultado de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela dá novo diploma à missão portuguesa. Salomé Rocha foi a melhor portuguesa na maratona.

O quarteto português do K4 500 metros ficou no oitavo e último lugar dessa final na canoagem dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, em que Carla Salomé Rocha foi 30.ª na maratona, com as duas Saras sofrerem com o calor.

O resultado de Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela dá novo diploma à missão portuguesa, com um tempo de 1.25,324 minutos.

Largaram na lateral pista oito -- no centro as tripulações gerem melhor a prova e os adversários -, e terminaram a 3,105 segundos da Alemanha, que conquistou a medalha de ouro, à frente da Espanha (prata) e da Eslováquia (bronze).

Esta foi somente a segunda prova internacional do K4 500 metros desde os Mundiais de 2019, nos quais se apurou para Tóquio2020, com o sexto lugar.

Emanuel Silva cumpriu em Tóquio'2020 a quinta participação em Jogos Olímpicos e João Ribeiro a segunda, enquanto Messias Baptista e David Varela se estrearam na mais importante competição desportiva mundial.

Na canoagem lusa em Tóquio'2020, destacou-se a medalha de bronze de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, bem como o sétimo lugar, correspondente a diploma olímpico, de Teresa Portela, em K1 500 metros.

Em Sapporo, o arranque da maratona foi adiantado em uma hora, para as 06:00 locais (22:00 do dia anterior em Lisboa), mas nem por isso o calor e a humidade deixaram de se fazer sentir no pelotão.

Salomé Rocha foi a primeira lusa a cortar a meta, na 30.ª posição, a 07.32 minutos da vencedora, a queniana Peres Jepchirchir, à frente de Sara Catarina Ribeiro (70.ª), enquanto Sara Moreira desistiu.

Sara Catarina Ribeiro concluiu os 42,195 quilómetros disputados no parque Odori, em Saporo (a cerca de 800 quilómetros de Tóquio), no 70.º lugar, a 27.41 minutos de Jepchirchir, mas Sara Moreira abandonou após 21 quilómetros de prova, tendo mesmo recebido assistência médica.

Salomé Rocha, de 31 anos, cumpriu a estreia na maratona olímpica como a melhor representante portuguesa, Sara Moreira, de 35, voltou a não terminar a prova, tal como aconteceu no Rio'2016, e Sara Catarina Ribeiro, de 31, conseguiu chegar ao fim na estreia na competição.

Nas anteriores participações olímpicas, Salomé Rocha foi 26.ª classificada nos 10.000 metros no Rio'2016 e Sara Moreira, além da desistência na maratona do Rio'2016, foi 14.ª nos 10.000 metros em Londres'2012 e 22.ª nos 3.000 metros obstáculos em Pequim'2008.

A Portugal resta uma atleta em prova para domingo, último dia de competição, a ciclista Maria Martins, no omnium da pista, disputado em Izu no mesmo dia da Cerimónia de Encerramento.