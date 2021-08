"Pichardo vai ganhar muito mais para nós. Não vai ficar por aqui"

Redação com Lusa

Pedro Pichardo pode dar nome ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal

Pedro Pablo Pichardo, medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, pode vir a dar nome ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, revelou hoje Maria das Dores Meira, presidente da autarquia sadina. Após a cerimónia de homenagem da Câmara Municipal de Setúbal ao saltador e ao seu pai e treinador Jorge Pichardo, que contou com a presença da campeã olímpica Rosa Mota e do vice-campeão Francis Obikwelu, a edil confirmou que o equipamento localizado em Vale da Rosa pode ser rebatizado.

Pedro Pichardo confidenciou ter ficado sensibilizado pela presença no Salão Nobre dos Paços do Concelho setubalense de Rosa Mota e Francis Obikwelu, atletas medalhados com o ouro e a prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988) e Atenas (2004), respetivamente.

Francis Obikwelu, vencedor na prova de 100 metros nos Jogos de Atenas, em 2004, também Pedro Pichardo. "É uma honra estar aqui a assistir à homenagem a um grande atleta, que é um dos melhores do mundo. Para mim, não é novidade. É um atleta de grande nível e vai ganhar muito mais para nós. Não vai ficar por aqui", vaticinou.