Pedro Pichardo: "Seria muito gratificante se a minha filha lá fosse um dia e visse o nome do pai"

Redação com Lusa

Pedro Pichardo pode dar nome ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal

Pedro Pablo Pichardo, medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, pode vir a dar nome ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, revelou Maria das Dores Meira, presidente da autarquia sadina.

Após a cerimónia de homenagem da Câmara Municipal de Setúbal ao saltador e ao seu pai e treinador Jorge Pichardo, que contou com a presença da campeã olímpica Rosa Mota e do vice-campeão Francis Obikwelu, a edil confirmou que o equipamento localizado em Vale da Rosa pode ser rebatizado.

"Pode ser uma possibilidade. Estamos a pensar seriamente em dar ao Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal o nome de Pedro Pichardo", revelou a edil que ainda antes do ouro olímpico já tinha no passado mês de março, em nome do município, atribuído a medalha de honra da cidade.

Confrontado com a possibilidade de ver o seu nome no Complexo Municipal de Atletismo de Setúbal, Pedro Pichardo, que ganhou em Tóquio à concorrência com um salto de 17,98 metros, não esconde que se tal se realizasse seria magnífico.

"Não depende de mim, mas se isso acontecesse seria magnífico para mim. Já treino lá há quatro anos e isso nunca esteve na minha cabeça. No entanto, seria muito gratificante para mim que a minha filha lá fosse um dia e visse o nome do pai no Complexo", afirmou.