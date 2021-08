Paralímpicos: Dia decisivo para Portugal nos torneios individuais de boccia

À entrada para a derradeira jornada das poules, Cristina Gonçalves (BC2) e José Macedo (BC3), com dois triunfos cada, estão bem posicionados para garantir presença nos quartos de final

Os oito portugueses que disputam os torneios individuais de boccia dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 decidem na segunda-feira a passagem aos quartos de final, enquanto Sandro Baessa e Carina Paim tentam garantir lugares das finais dos 400 metros T20.

À entrada para a derradeira jornada das poules, Cristina Gonçalves (BC2) e José Macedo (BC3), com dois triunfos cada, estão bem posicionados para garantir presença nos quartos de final dos torneios individuais, nos quais marcam presenças os primeiros de cada um dos seis grupos e os dois segundos melhores.

Durante a manhã, Marco Meneses, que já assegurou dois diplomas, nada a eliminatória dos 200 metros estilos SM11 (deficiência visual) para tentar garantir presença na final, marcada para as 18:53 locais (10:53 de Lisboa).

No Estádio Olímpico de Tóquio, onde no domingo Miguel Monteiro garantiu a medalha de bronze no lançamento do peso F40, Sandro Baessa corre a eliminatória dos 400 metros T20 (deficiência visual) às 19:49 locais (11:49 de Lisboa).

Carina Paim corre pouco depois, às 20:15 locais (12:15 de Lisboa) a mesma distância no setor feminino. Ambas as finais estão agendadas para terça-feira.

- Segunda-feira, 30 de agosto

HORA LOCAL (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA/CLASSE

10:12 (02:12) Marco Meneses Natação/200 estilos/SM11 (eliminatória)

10:40 (02:40) André Ramos Boccia/BC1/Ind (fase grupos)

11:55 (03:55) José Macedo Boccia/BC3/Ind (fase grupos)

11:55 (03:55) Avelino Andrade Boccia/BC3/Ind (fase grupos)

11:55 (03:55) Ana Sofia Costa Boccia/BC3/Ind (fase grupos)

13:20 (03:20) Cristina Gonçalves Boccia/BC2/Ind (fase grupos)

16:00 (08:00) Carla Oliveira Boccia/BC4/Ind (fase grupos)

19:50 (11:50) Abílio Valente Boccia/BC2/Ind (fase grupos)

19:50 (11:50) Nelson Fernandes Boccia/BC2/Ind (fase grupos)

18:53 (10:53) Marco Meneses Natação/200 estilos/SM11 (final) a)

19:49 (11:49) Sandro Baessa Atletismo/400 m/T20 (eliminatórias)

20:15 (12:15) Carina Paim Atletismo/400 m/T20 (eliminatórias)