Paralímpicos: Beatriz Monteiro afastada do torneio de badminton nos quartos

A portuguesa Beatriz Monteiro foi hoje derrotada no jogo dos quartos de final do torneio de badminton SU5 dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, ao perder com a japonesa Akiko Sugino por 2-0 (21-5 e 21-12).

No primeiro jogo do dia, ainda relativo à fase de grupos, Beatriz Monteiro, 10.ª da hierarquia mundial, impôs-se a Rita Asiimwe, do Uganda, por 2-0 (21-2 e 21-5).

Na fase de grupos, Beatriz Monteiro, que aos 15 anos se tornou na atleta portuguesa mais jovem a participar em Jogos Paralímpicos, impôs-se à holandesa Megan Hollander, por 2-0 (21-12 e 21-19), e perdeu com a chinesa Qiuxia Yang, líder da hierarquia mundial, por 2-0 (21-10 e 21-9).

A classificação de Beatriz Monteiro entre as oito melhores no torneio de badminton, modalidade que se estreou no programa paralímpico, assegurou a conquista do 15.º diploma para Portugal.