Países Baixos e Bélgica campeões sem surpresa no hóquei em campo

Depois do bronze nos Jogos Olímpicos de Amesterdão'1920 e da prata no Rio'2016, os belgas consagraram em Tóquio2020 o seu hóquei em campo masculino. Em femininos, os Países Baixos confirmaram o estatuto de principais candidatos.

Os Países Baixos confirmaram o favoritismo e conquistaram o ouro olímpico no torneio feminino de hóquei em campo de Tóquio'2020, enquanto a Bélgica consagrou-se, finalmente, no setor masculino, com o seu primeiro ouro na modalidade.

Depois de serem vice-campeões no Rio'2016, os belgas entraram na competição com a experiência de grupo quase idêntico, com 12 jogadores repetentes na equipa, que no Rio de Janeiro perdera com a Argentina.

No torneio em Tóquio'2020, a equipa começou por vencer o seu grupo, com quatro vitórias e um empate, e já na fase a eliminar afastou a Espanha, a Índia, e, na final, bateu a Austrália, num jogo decidido por shoot-outs (3-2 nos penáltis), após 1-1.

Depois do bronze nos Jogos Olímpicos de Amesterdão'1920 e da prata no Rio'2016, os belgas consagraram em Tóquio2020 o seu hóquei em campo masculino, com uma medalha que juntam aos títulos mundial (2018) e europeu (2019).

Na competição nos Jogos Olímpicos, com a Austrália a ter o 'consolo' da prata, foi a índia a conquistar o bronze, um país de forte tradição na modalidade, pelo menos até aos Jogos de Moscovo1980, onde chegou ao seu oitavo ouro olímpico.

Em femininos, os Países Baixos confirmaram o estatuto de principais candidatos no torneio, vencendo na final, a sua quarta consecutiva nos Jogos Olímpicos, após Pequim'2008 (ouro), Londres'2012 (ouro) e Rio'2016 (prata), a Argentina, por 3-1.

As holandesas também dominaram a fase de grupos, com cinco vitórias em cinco jogos, nos quartos de final venceram a Nova Zelândia (3-0) e nas meias-finais a Grã-Bretanha (5-1), que acabaria por conquistar o bronze, diante da Índia (4-3).

Quadro de medalhas no Hóquei em campo:

- Masculinos:

Ouro: Bélgica.

Prata: Austrália.

Bronze: Índia.

- Femininos:

Ouro: Países Baixos.

Prata: Argentina.

Bronze: Grã-Bretanha.