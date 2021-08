Paim e Baessa, estão nas finais, mas queriam fazer melhor

Ambos os atletas, sendo que Carina já esteve no Rio'2016, prometem fazer melhor nas finais.

Carina Paim mostrou-se satisfeita com o apuramento para a final dos 400 metros T20 dos Jogos Paralímpicos Tóquio, e admitiu que pode lutar pelo bronze na prova decisiva, agendada para esta terça-feira. "O meu objetivo em todas as provas é lutar até ao fim, posso lutar pela medalha de bronze, tenho noção de que as outras duas estão um bocado longe do meu alcance, mas nunca se sabe. Amanhã [terça-feira] estamos todas no mesmo sítio, no mesmo "jogo"", disse a atleta no final da eliminatória, que correu em 59,43s.

Carina Paim garantiu ter ficado "satisfeita com a qualificação para a final", mas assumiu que tinha outro objetivo para a prova desta segunda-feira: "Saio satisfeita porque cumpri um objetivo, que era chegar à final. O outro seria melhorar o recorde pessoal, apesar de saber que estou um bocadinho longe dele. Tenho noção de que amanhã [terça-feira] é outro dia, e outra hipótese para voltar a tentar", disse a recordista nacional da distância (57,26s).

Carina Paim, vice-campeã europeia, parte para a primeira final paralímpica, depois de ter falhado a prova decisiva nos Jogos do Rio'2016, com o quarto melhor tempo, atrás da norte-americana Breanna Clark (56,07), da ucraniana Yulia Shuliar (57,58) e da brasileira Jardénia Silva (59,14).

Sandro Baessa também garantiu presença na final dos 400 metros T20, agendada para o mesmo dia, com a oitava marca no conjunto das duas eliminatórias (49,86), que fica aquém do seu recorde nacional, fixado em 49,49s. O atleta, que se estreia em Jogos Paralímpicos, garantiu ter-se sentido bem na prova desta segunda-feira, mas reconheceu ter partido um pouco lento. "Senti-me bem, os adversários eram extremamente fortes, dei o meu máximo, mas parti um pouco lento, podia ter sido mais rápido", disse Baessa, acrescentando: "Na final vou dar o meu máximo para conseguir o melhor resultado".

Ao sexto dia de competições, Portugal, que está representado por 33 atletas nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, soma uma medalha de bronze, conseguida por Miguel Monteiro no lançamento do peso F40, e seis diplomas.