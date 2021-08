Nadadora venezuelana em Tóquio'2020 após anos de sofrimento: "Inevitável não chorar"

Paola Pérez, que ficou em 20.º lugar na prova feminina dos 10km em águas abertas, teve uma árdua caminhada até Tóquio'2020.

Tóquio'2020 tem mais uma história de enorme superação para contar. Paola Pérez, nadadora da Venezuela que terminou a prova feminina de 10km em águas abertas no 20.º lugar, passou dificuldades para conseguir prosseguir a carreira e pensou no suicídio.

No final da prova, a venezuelana falou, emocionada, à comunicação social do seu país e mostrou-se orgulhosa com o trabalho realizado.

"Posso dizer que foi a época mais obscura da minha vida e à qual não penso voltar. A depressão e a ansiedade existem e cada um lida à sua maneira com os seus problemas. Eu descobri, graças à ajuda e ao apoio psicológico, que me faltava amor próprio para decidir aquilo que merecia, aquilo que queria e que necessitava. Nunca mais me vai faltar nada", referiu

"Falo disto porque é importante que as pessoas saibam que se pode sair da escuridão. Eu choro, porque é inevitável não chorar. Choro porque mais ninguém sabe o que vivi. Choro porque estou orgulhosa de mim, daquilo que sou agora e do que vem aí", acrescentou.

Nos últimos anos, Paola Pérez viu-se obrigada a emigrar para o Chile, onde alugou uma piscina para treinar, visto que na Venezuela não tinha essas condições. Numa outra altura, participou numa prova no Peru, em que a Federação de Natação do seu país não forneceu o fato adequado para a competição, acabou por desistir por ter entrado em hipotermia.

"Depois de Lima (Peru), tive pensamentos suicidas. Hoje sinto-me feliz por ter superado esses momentos difíceis", afirmou naquela altura.

A nadadora teve também de criar um crowfunding para angariar fundos com o objetivo de continuar a competir.