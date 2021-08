México conquista medalha de bronze no futebol masculino

A final do torneio olímpico de futebol masculino, entre Brasil e Espanha, está agendada para sábado, a partir das 20:30 locais (12:30 em Lisboa).

O México conquistou pela primeira vez uma medalha de bronze num torneio olímpico de futebol masculino e retribuiu a derrota caseira de há meio século, ao vencer por 3-1 o anfitrião Japão, nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Na reedição do duelo pelo bronze no México'1968, foram os mexicanos que levaram agora a melhor no reduto dos japoneses, chegando ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Sebastián Córdova, aos 13 minutos, de grande penalidade, e Johan Vazquez, aos 22.

No segundo tempo, Alexis Vega aumentou a vantagem dos aztecas, aos 58 minutos, antes de Kaoru Mitoma assinar o único tento dos nipónicos e selar o resultado, aos 78.

O México, que tinha sido eliminado pelo Brasil nas meias-finais, no desempate por grandes penalidades, arrecadou a segunda medalha olímpica do currículo, depois do ouro conquistado em Londres'2012.

Já o Japão, que tinha caído perante a Espanha nas meias, no prolongamento (0-1), continua a ter uma medalha no futebol, a de bronze, vencida em 1968.

