Mais emoções nos Jogos: João Vieira e Cabecinha na marcha, K4 500 na canoagem

Os próximos atletas portugueses a entrar em ação em Tóquio'2020.

João Vieira, vice-campeão do mundo em 2019, disputa em Sapporo os 50 km marcha dos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, onde Ana Cabecinha compete nos 20 km marcha, enquanto o K4 500 inicia a qualificação na canoagem.

Pelas 05:30 locais (21:30 em Portugal continental), João Vieira arranca para a sua sexta participação olímpica, o que o vai isolar no segundo lugar da tabela de portugueses com mais presenças em Jogos, apenas atrás do velejador João Rodrigues, com sete.

Vieira chega ao Parque Odori de Sapporo, a mais de 800 quilómetros de Tóquio, com 45 anos e o título de vice-campeão mundial em 2019, conseguido em Doha, no Qatar, e é tido, por algumas casas de apostas, como um dos favoritos às medalhas, numa prova longe da capital e na madrugada japonesa, para facilitar as condições climatéricas dos fundistas.

Do mesmo local, partirá, pelas 16:30 (08:30), Ana Cabecinha, de 37 anos, para os 20 km marcha, depois do nono lugar em Londres'2012, do oitavo em Pequim'2008 e do sexto no Rio'2016.

Em Tóquio, o quarteto luso do K4 500 metros enfrenta, no Sea Forest Waterway, a qualificação desta distância na canoagem, com David Varela, Messias Baptista e João Ribeiro ao lado de Emanuel Silva, medalha de prata em Londres2012. A prova está marcada para as 10:30 (02:30).