Japão e EUA vão lutar pelo ouro na final do basquetebol feminino

Os hexacampeões em título Estados Unidos e o anfitrião Japão, que nunca tinha conquistado uma medalha, vão disputar no domingo a final do torneio feminino de basquetebol dos Jogos Olímpicos.

As norte-americanas, super favoritas ao ouro, derrotaram a Sérvia, bronze no Rio'2016, por 79-59, enquanto as japonesas, que tinham como melhor registo o quinto lugar de Montreal'1976, bateram a França, quarta há cinco anos, por 87-71.

Na segunda meia-final, as nipónicas acabaram o primeiro período em desvantagem (14-22), mas estiveram imparáveis no segundo, que ganharam por 27-12, atingindo o intervalo já a vencer por sete pontos (41-34).

A formação anfitriã continuou melhor no terceiro período, alargando o avanço para 18 pontos (68-50), que controlaram tranquilamente no último.

Rui Machida, com nove pontos e 18 assistências, comandou as asiáticas, secundada por Himawari Akaho, com 17 pontos e sete ressaltos, e Yuki Miyazawa, com 14 pontos e sete ressaltos.

Na formação gaulesa, Sandrine Gruda foi a melhor, ao terminar o embate com 18 pontos.

Antes, os Estados Unidos dominaram por completo a Sérvia, sendo melhor em todos os quatro parciais, nomeadamente nos dois primeiros (25-12 e 16-11), para atingir o intervalo já com uma vantagem de 18 pontos (41-23) e o triunfo encaminhado.

Britney Griner, com 15 pontos e 12 ressaltos, foi a principal figura das norte-americanas, com Breanna Stewart também em bom plano, com 12 pontos e 10 ressaltos, e com Chelsea Gray a acrescentar 14 pontos.

Por seu lado, Sue Bird somou oito pontos, quatro assistências e três ressaltos, e Diana Taurasi contribuiu com quatro assistências e dois ressaltos.

Sue Bird, de 40 anos, e Diana Taurasi, de 39, podem fazer história no Japão, com o quinto ouro consecutivo - ganham desde 2004 -, que seria inédito para atletas de provas coletivas.

As norte-americanas vão tentar o sétimo triunfo consecutivo e o nono ouro em 12 torneios - segundas em 1976, ausentes em 1980 e terceiras em 1992 - no domingo, a partir das 11:30 locais (03:30 em Lisboa).

Na véspera, pelas 16:00 locais (08:00 em Lisboa), a Sérvia e a França reeditam o embate do bronze do Rio'2016, sendo que então as sérvias ganharam por 70-63.