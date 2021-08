Grã-Bretanha celebra duplo ouro no pentatlo moderno

Choong sucedeu ao russo Aleksander Lesun como campeão olímpico da modalidade, superando o egípcio Ahmed Elgendy, que venceu a medalha de prata, e o sul-coreano Woog-Tae Jun, que ficou com o bronze.

O britânico Joseph Choong conquistou este sábado a primeira medalha de ouro para a Grã-Bretanha numa competição individual masculina de pentatlo moderno, um dia depois de a compatriota Kate French ter vencido a prova feminina nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Choong sucedeu ao russo Aleksander Lesun como campeão olímpico da modalidade, superando o egípcio Ahmed Elgendy, que venceu a medalha de prata, e o sul-coreano Woog-Tae Jun, que ficou com o bronze.

Esta foi a primeira medalha de ouro olímpica conquistada pela Grã-Bretanha numa competição individual masculina de pentatlo moderno, já que as duas medalhas arrecadadas anteriormente, uma de ouro e outra de bronze, tinham sido alcançadas em competições coletivas, as quais foram retiradas do programa olímpico a partir de Barcelona1992.

Na sexta-feira, Kate French também já tinha elevado a bandeira britânica ao primeiro lugar do pódio na competição feminina, enquanto a lituana Laura Asaduaskaite, campeã olímpica em 2012, e a húngara Sarolta Kovacs receberam as medalhas de prata e bronze, respetivamente.

De resto, a presença de Kovacs permitiu à Hungria consolidar a liderança do "ranking" de medalhas no pentatlo moderno, com 23, mais duas do que a Suécia, que não coloca qualquer atleta no pódio desde 1984, quando Svante Rasmuson foi prata em Los Angeles.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até domingo, em Tóquio.

Quadro de medalhas no pentatlo moderno:

- Masculinos:

Ouro: Joseph Choong (Grã-Bretanha).

Prata: Ahmed Elgendy (Egito).

Bronze: Woog-Tae Jun (Coreia do Sul).

- Femininos:

Ouro: Kate French (Grã-Bretanha).

Prata: Laura Asadauskaite (Lituânia).

Bronze: Sarolta Kovacs (Hungria).