França vence a Suécia e volta à final dos Jogos Olímpicos

A vice-campeã França apurou-se para a final do torneio de andebol feminino de Tóquio'2020, com um triunfo por 29-27 sobre a Suécia, e repete a presença na discussão do ouro no Rio'2016, que perdeu para a Rússia.

A partida, que ao intervalo registava uma vantagem mínima para a França (15-14), foi equilibrada, com ambas as seleções a alternarem o comando do marcador, e as vice-campeãs olímpicas só se impuseram à entrada para os últimos 10 minutos.

A Suécia, primeira classificada do Grupo B e que nos quartos de final afastou a Coreia do Sul (39-30), entrou bem no jogo, com um parcial de 5-2, e após sucessivas igualdades (dos 7-7 aos 11-11), permitiu à França anular a vantagem e chegar ao intervalo a vencer por 15-14.

O equilíbrio e a incerteza quanto ao desfecho do jogo manteve-se no início da segunda parte, em que a seleção sueca, que marcou presença pela primeira vez nas meias-finais, voltou à liderança aos 18-17, com um parcial de três golos consecutivos.

As seleções voltaram a alternar o comando do marcador, com a França, terceira classificada do mesmo Grupo B, a dois pontos da Suécia (empataram 28-28), a passar para a frente aos 19-18 e as nórdicas a recuperarem a liderança aos 21-20.

A França, que nos quartos de final eliminou a seleção campeã mundial dos Países Baixos, quarta classificada no Rio'2016, anulou a desvantagem com um parcial de 3-0 (23-21) e assumiu definitivamente o controlo do jogo a cerca de 10 minutos do fim.

A seleção gaulesa aumentou a vantagem para quatro aos 29-25, com dois golos consecutivos, mas a Suécia ainda reduziu para 29-27, já perto do apito final.

A França vai disputar a final com o vencedor do encontro que opõe a campeã olímpica Rússia, a competir no Japão sob a bandeira do seu comité olímpico, e a ainda invicta seleção da Noruega (primeira do Grupo A), medalha de bronze no Rio'2016.