EUA e Suécia nas meias do futebol feminino

Canadá elimina Brasil

Estados Unidos e Suécia apuraram-se esta sexta-feira para as meias-finais do torneio olímpico de futebol feminino de Tóquio'2020, enquanto o Brasil foi incapaz de vingar o desaire de há cinco anos e voltou a ser surpreendido pelo Canadá.

Na reedição do duelo pela medalha de bronze no Rio2016, as sempre favoritas brasileiras perderam com as canadianas no desempate por grandes penalidades (4-3), após 0-0 no final do prolongamento, e ficaram pelo caminho nos quartos de final, com Andressa e Raffaele a falharem os pontapés decisivos das "canarinhas".

Nas meias-finais, o Canadá vai ter pela frente outro dos candidatos ao "ouro", os Estados Unidos, que também tiveram de recorrer às grandes penalidades para superar o jogo "grande" desta ronda, diante dos Países Baixos, e repetir o triunfo da decisão do Mundial2019.

A holandesa Vivianne Miedema, melhor marcadora do torneio (10 golos), "bisou" na partida, mas Samanta Mewis e Lynn Williams marcaram para as norte-americanas (2-2) e levaram o jogo para prolongamento, que até poderia ter sido evitado, caso Lieke Martens tivesse concretizado uma grande penalidade, que colocaria a seleção 'laranja' em vantagem, aos 81 minutos.

Sem golos no tempo extra, o encontro foi decidido da marca dos 11 metros, da qual as recordistas de "ouros" do torneio olímpico (1996, 2004, 2008 e 2012) tiveram 100% de eficácia e acabaram por vencer por 4-2.

No único jogo dos quartos decidido nos 90 minutos, a Suécia, que arrecadou a "prata" no Rio2016, está pela terceira vez nas meias-finais dos Jogos Olímpicos, graças a uma vitória por 3-1 sobre o anfitrião Japão, com Magdalena Eriksson, Stina Blackstenius e Kosovare Asllani a marcarem para as suecas, e Mina Tanaka a assinar o tento das nipónicas.

Para chegar novamente à final da competição, o conjunto nórdico, terceiro colocado no último Mundial, terá de ultrapassar a Austrália, que bateu a Grã-Bretanha por 4-3, após prolongamento.

Um "bis" de Ellen White e golos de Alanna Kennedy e Samantha Kerr motivaram a disputa do tempo extra, durante o qual a inglesa consumou o "hat-trick", ainda assim insuficiente face aos "tiros" certeiros das australianas Mary Fowler e Kerr. Os jogos das meias-finais do torneio olímpico de futebol feminino estão agendados para segunda-feira.