Estados Unidos campeão olímpico no basquetebol pela quarta vez consecutiva

Os Estados Unidos conquistaram hoje pela quarta vez consecutiva o torneio olímpico de basquetebol masculino, depois de baterem na final a França, por 87-82, nos Jogos de Tóquio'2020.

Na Saitama Super Arena, a seleção norte-americana já vencia ao intervalo, por 44-39, num encontro em que Kevin Durant, com 29 pontos, foi mais uma vez a grande figura da partida, tendo conquistado a sua terceira medalha de ouro, feito apenas alcançado por Carmelo Anthony.

Durant, que durante o torneio passou a ser o melhor marcador de sempre dos Estados Unidos em Jogos Olímpicos, destronando, precisamente, Anthony, juntou ainda seis ressaltos e três assistências à sua exibição.

A França falhou a hipótese de, pela primeira vez, chegar ao ouro no basquetebol masculino e ficou pela terceira vez com a prata, depois de Londres'1948 e Sydney'2000, em que foi derrotada igualmente pelos norte-americanos.

Depois de Pequim'2008, Londres'2012 e Rio'2016, os Estados Unidos voltam a conquistar a medalha de ouro, a 16.ª no total, embora a participação em terras japonesas tenha começado da pior forma, com um desaire, precisamente, frente à França (83-76).

A 'Dream Team', versão Tóquio'2020, tinha aterrado em Tóquio com uma série de 25 vitórias consecutivas nos Jogos Olímpicos e com 17 anos sem conhecer o sabor da derrota, registo que foi finalizado de forma surpreendente pelos gauleses.

Mesmo assim, os Estados Unidos chegaram à final sem sofrer novo percalço e, desta vez, cedo impediram que os franceses ganhassem qualquer esperança de poderem alcançar novo triunfo.

A seleção europeia ainda esteve com seis pontos de vantagem no arranque da partida, mas os americanos logo inverteram essa situação e nunca mais largaram a liderança do marcador, chegando ao final do primeiro período a vencer por 22-18 e, ao intervalo, com cinco de vantagem (44-39).

Rudy Gobert, que terminou com encontro 16 pontos e oito ressaltos, e Evan Fournier, que também assinou 16, foram impedindo que os Estados Unidos fugissem de vez no marcador, mas o triunfo dos norte-americanos nunca esteve em risco.

Os franceses ainda ganharam alguma esperança quando reduziram a diferença para apenas três pontos (73-70), a cinco minutos do fim, mas os Estados Unidos responderam com um parcial de 9-0 e arrumaram de vez com a questão, nesta fase com Jayson Tatum em destaque, tendo o extremo terminado a partida com 19 pontos e sete ressaltos.