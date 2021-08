Estados Unidos ainda primeira potência do atletismo, mas com domínio contestado

Quebra de cerca de metade a nível de medalhas de ouro conquistadas face ao Rio'2016.

Os Estados Unidos continuaram nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 a ser o país mais medalhado no atletismo, mas com uma quebra de cerca de metade a nível de medalhas de ouro conquistadas face ao Rio'2016.

Individualmente, o destaque vai, naturalmente, para os três recordes mundiais (Karsten Warholm, Sidney Maclaughin e Yulimar Rojas), mas também para a histórica 11ª medalha de Allyson Felix e para a 'tripla' de medalhas de meio-fundo em pista de Sifan Hassan, ainda que 'só' duas de ouro.

A mais estranha de todas as edições olímpicas até agora, adiada um ano por causa da pandemia de covid-19 e sem público nas bancadas, foi de contentamento para Portugal, com as medalhas de Pedro Pichardo (ouro) e Patrícia Mamona (prata), e ainda os diplomas de finalistas de João Vieira, Auriol Dongmo e Liliana Cá, a deixar o país em 15º no quadro de medalhas e 17.º na classificação por pontos - bem acima do Rio'2016, quando foi 38.º por pontos e sem medalhas.

Portugal foi uma das nações que mais subiu no quadro de pontos, a par do Uganda, de 52.º para 14.º, e, sobretudo, da Itália, de 26.º para 12.º, mas com cinco medalhas de ouro, que contrastam com a ausência de vitórias no Rio de Janeiro.

Esses cinco ouros colocam a Itália num inédito segundo lugar, a dois apenas das sete alcançadas pelos Estados Unidos (foram 13 no Rio2016) e com mais uma do que Jamaica, Quénia e Polónia.

Face ao que aconteceu há cinco anos, constata-se que quenianos e jamaicanos também descem - tiveram seis -, mas não tanto quanto a grande potência da modalidade.

Por pontos, os Estados Unidos caem de 310 para 263 pontos, o Quénia de 131 para 104 e a Jamaica mantém os 106 pontos de há cinco anos. Continuam como os 'três grandes', num panorama dividido como nunca, que até rendeu títulos à Índia e Porto Rico, mas nenhum às tradicionais França e Grã-Bretanha, nem tão pouco ao Japão, país organizador.

Três recordes mundiais caíram na pista de Tóquio, para a venezuelana Yulimar Rojas, no triplo salto feminino, e nos 400 metros barreiras, para a norte-americana Sidney MacLaughlin e para o norueguês Karsten Warholm, este último considerado pelos especialistas como a grande marca destes Jogos.

A Noruega esteve de resto 'em alta' em Tóquio, já que assegura igualmente um triunfo e um recorde da Europa para o jovem Jakob Ingebrigtsen nos 1.500 metros.

Quem também chegou ao recorde da Europa dos 100 metros foi o italiano de origem texana Lamont Marcell Jacobs, a 'riscar' da lista o máximo do português Francis Obikwelu, que se aguentava desde 2004.

Rojas, atleta mundial do ano de 2020, já andava a 'ameaçar' o recorde do triplo salto há muitos meses. Acabou por ser agora que caiu e percebeu-se que quer aproximar-se ainda mais da barreira dos 16 metros.

Na mesma final, Patrícia Mamona superou pela primeira vez os 15 metros, com um concurso exemplar em que por três vezes superou o anterior recorde nacional.

No Rio2016, Sidney Maclaughin era a 'benjamim' da sua seleção, com 16 anos. Agora, é um dos destaques do coletivo norte-americano, com este recorde e duas medalhas de ouro (nas barreiras e na estafeta 4x400 metros).

A sua ascensão contrasta com o fim de ciclo olímpico de Allyson Felix, a norte-americana que brilhou em 200 e 400 metros. No último dia de provas no estádio ajudou a sua equipa a chegar ao ouro, tornando-se a atleta mais medalhada de sempre, com 11 subidas ao pódio.

Quem também perseguia um feito 'imortal' era a neerlandesa Sifan Hassan, que pretendia ser campeã em 1.500, 5.000 e 10.000 metros. Falha por pouco, já que só na distância mais curta não arrecadou o ouro (foi bronze), batida pela queniana Faith Kipyegon, que defendeu o título.

Ryan Crouser (Estados Unidos) também defendeu o título no peso, tal como Eliud Kipchoge (Quénia, maratona), Elaine Thompson (Jamaica, 200 metros), Shaunae Miller (Bahamas, 400 metros), Anita Wlodarczyk (Polónia, martelo), Nafissatou Thiam (Bélgica, heptatlo) e as duas estafetas norte-americanas de 4x100 metros.

Aos três recordes mundiais há ainda que acrescentar para a história mais cinco recordes olímpicos, para Elaine Thompson nos 100 metros, Faith Kypiegon, nos 1.500, Ryan Crouser, no peso, o canadiano Damian Warner, no heptatlo, e ainda na estreante estafeta mista de 4x400 metros, conquistada pela Polónia.

- Quadro de medalhas do atletismo:

Masculinos:

- 100 metros:

Ouro: Lamont Marcell Jacobs (Itália).

Prata: Fred Kerley (EUA).

Bronze: Andre de Grasse (Canadá).

- 200 metros:

Ouro: Andre de Grasse (Canadá).

Prata: Kenneth Bednarek (EUA).

Bronze: Noah Lyles (EUA).

- 400 metros:

Ouro: Steven Gardiner (Bahamas).

Prata: Anthony Zambrano (Colômbia).

Bronze: Kirani James (Granada).

- 800 metros:

Ouro: Emmanuel Kipkurui Korir (Quénia).

Prata: Ferguson Cheruiyot Rotich (Quénia).

Bronze: Patryk Dobek (Polónia).

- 1.500 metros:

Ouro: Jakob Ingebrigtsen (Noruega).

Prata: Timothy Cheruyot (Quénia).

Bronze: Josh Kerr (Grã-Bretanha).

- 5.000 metros:

Ouro: Joshua Cheptegei (Uganda).

Prata: Mohammed Ahmed (Canadá).

Bronze: Paul Chelimo (EUA).

- 10.000 metros:

Ouro: Selemon Barega (Etiópia).

Prata: Joshua Cheptegei (Uganda).

Bronze: Jacob Kiplimo (Uganda).

- Maratona:

Ouro: Eliud Kipchoge (Quénia).

Prata: Abdi Nageeye (Países Baixos).

Bronze: Bashir (Bélgica).

- 3.000 metros obstáculos:

Ouro: Soufiane El Bakkali (Marrocos).

Prata: Lamecha Girma (Etiópia).

Bronze: Benjamin Kigen (Quénia).

- 110 metros barreiras:

Ouro: Hansle Parchment (Jamaica).

Prata: Grant Holloway (EUA).

Bronze: Ronald Levy (Jamaica).

- 400 metros barreiras:

Ouro: Karsten Warholm (Noruega).

Prata: Rai Benjamin (EUA).

Bronze: Alison dos Santos (Brasil).

- Decatlo:

Ouro: Damien Warner (Canadá).

Prata: Kevin Meyer (França).

Bronze: Ashley Moloney (Austrália).

- Salto em altura:

Ouro: Mutaz Essa Barshim (Qatar) e Gianmarco Tamberi (Itália).

Bronze: Maksim Nedasekau (Bielorússia).

- Salto com vara:

Ouro: Armand Duplantis (Suécia).

Prata: Christopher Nilsen (EUA).

Bronze: Thiago Braz (Brasil).

- Salto em comprimento:

Ouro: Miltiadis Tentoglu (Grécia).

Prata: Juan Miguel Echevarría (Cuba).

Bronze: Maykel Massó (Cuba).

- Triplo Salto:

Ouro: Pedro Pichardo (Portugal).

Prata: Yaming Zhu (China).

Bronze: Hugues Fabrice Zango (Burkina Fasso).

- Lançamento do peso:

Ouro: Ryan Crouser (EUA).

Prata: Joe Kovacs (EUA).

Bronze: Tomas Walsh (Nova Zelândia).

- Lançamento do disco:

Ouro: Daniel Stahl (Suécia).

Prata: Simon Pettersson (Suécia).

Bronze: Lukas Weisshaidinger (Austria).

- Lançamento do martelo:

Ouro: Wojciech Nowicki (Polónia).

Prata: Eivind Henriksen (Noruega).

Bronze: Pawel Fajdek (Polónia).

- Lançamento do dardo:

Ouro: Neeraj Chopra (Índia).

Prata: Jakub Vadlejch (República Checa).

Bronze: Vitezslav Vesely (República Checa).

- 20 km marcha:

Ouro: Massimo Stano (Itália).

Prata: Koki Ikeda (Japão).

Bronze: Toshikazu Yamanishi (Japão).

- 50 km marcha:

Ouro: Dawid Tomala (Polónia).

Prata: Jonathan Hilbert (Alemanha).

Bronze: Evan Dunfee (Canadá).

- Estafeta 4x100 metros:

Ouro: Itália.

Prata: Grã-Bretanha.

Bronze: Canadá.

- Estafeta 4x400 metros:

Ouro: Estados Unidos.

Prata: Países Baixos.

Bronze: Botswana.

Femininos:

- 100 metros:

Ouro: Elaine Thompson-Herah (Jamaica).

Prata: Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica).

Bronze: Shericka Jackson (Jamaica).

- 200 metros:

Ouro: Elaine Thompson-Herah (Jamaica).

Prata: Christine Mboma (Namíbia).

Bronze: Gabrielle Thomas (EUA).

- 400 metros:

Ouro: Shaunae Miller-Uibo (Bahamas).

Prata: Marileidy Paulino (República Dominicana).

Bronze: Allyson Felix (EUA).

- 800 metros:

Ouro: Athing Mu (EUA).

Prata: Keely Hodgkinson (Grã-Bretanha).

Bronze: Raevyn Rogers (EUA).

- 1.500 metros:

Ouro: Faith Kipyegon (Quénia).

Prata: Laura Muir (Grã-Bretanha).

Bronze: Sifan Hassan (Países Baixos).

- 5.000 metros:

Ouro: Sifan Hassan (Países Baixos).

Prata: Hellen Obiri (Quénia).

Bronze: Gudaf Tsegay (Etiópia).

- 10.000 metros:

Ouro: Sifan Hassan (Países Baixos).

Prata: Kalkidan Gezahegne (Bahrain).

Bronze: Letesenbet Gidey (Etiópia).

- Maratona:

Ouro: Peres Jepchirchir (Quénia).

Prata: Brigid Kosgei (Quénia).

Bronze: Molly Seidel (EUA).

- 3.000 metros obstáculos:

Ouro: Peruth Chemutai (Uganda).

Prata: Courtney Frerichs (EUA).

Bronze: Hyvin Kiyeng (Quénia).

- 100 metros barreiras:

Ouro: Jasmine Camacho-Quinn (Porto Rico).

Prata: Kendra Harrison (EUA).

Bronze: Megan Tapper (Jamaica).

- 400 metros barreiras:

Ouro: Sydney McLaughlin (EUA).

Prata: Dalilah Muhammad (EUA).

Bronze: Femke Bol (Países Baixos).

- Heptatlo:

Ouro: Nafissatou Thiam (Bélgica).

Prata: Anouk Vetter (Países Baixos).

Bronze: Emma Oosterwegel (Países Baixos).

- Salto em altura:

Ouro: Mariya Lasitskene (Comité Olímpico da Rússia).

Prata: Nicola McDermott (Austrália).

Bronze: Yaroslava Mahuchikh (Ucrânia).

- Salto com vara:

Ouro: Katie Nageotte (EUA).

Prata: Anzhelika Sidorova (CO Rússia).

Bronze: Holly Bradshaw (Grã-Bretanha).

- Salto em comprimento:

Ouro: Malaika Mihambo (Alemanha).

Prata: Brittney Reese (EUA).

Bronze: Ese Brume (Nigéria).

- Triplo Salto:

Ouro: Yulimar Rojas (Venezuela).

Prata: Patrícia Mamona (Portugal).

Bronze: Ana Peleteiro (Espanha).

- Lançamento do peso:

Ouro: Lijao Gong (China).

Prata: Raven Saunders (EUA).

Bronze: Valerie Adams (Nova Zelândia).

- Lançamento do disco:

Ouro: Valarie Allman (EUA).

Prata: Kristin Pudenz (Alemanha).

Bronze: Yaimé Pérez (Cuba).

- Lançamento do martelo:

Ouro: Anita Wlodarczyk (Polónia).

Prata: Zheng Wang (China).

Bronze: Malwina Kopron (Polónia).

- Lançamento do dardo:

Ouro: Shiying Liu (China).

Prata: Maria Andrejczyk (Polónia).

Bronze: Kelsey-Lee Barber (Austrália).

- 20 km marcha:

Ouro: Antonella Palmisano (Itália).

Prata: Sandra Arenas (Colômbia).

Bronze: Hong Liu (China).

- Estafeta 4x100 metros:

Ouro: Jamaica.

Prata: Estados Unidos.

Bronze: Grã-Bretanha.

- Estafeta 4x400 metros:

Ouro: Estados Unidos.

Prata: Polónia.

Bronze: Jamaica.

Mistos:

- Estafeta 4x400 metros:

Ouro: Polónia.

Prata: República Dominicana.

Bronze: Estados Unidos.