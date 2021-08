Espanha e Eslovénia "trepam" aos lugares mais altos do pódio em escalada

Alberto López, de apenas 18 anos, conseguiu o ouro com 28 pontos. Nathaniel Coleman ficou logo atrás

O espanhol Alberto López e a eslovena Janja Garnbret sagraram-se os primeiros campeões olímpicos da escalada, modalidade em estreia nos Jogos Tóquio2020, com muita emoção nos homens e com a melhor escaladora do mundo a arrasar a concorrência.

Alberto Ginés López, de 18 anos, conseguiu o ouro com 28 pontos, no somatório das três provas em disputa (speed, bouldering e lead), com Nathaniel Coleman (Estados Unidos) a ficar em segundo, com 30 pontos, e Jakob Schubert (Áustria) a fechar o pódio, com 35 pontos, apenas menos um do que o japonês Tomoa Narasaki.

Do lado feminino, a eslovena Janja Garnbret foi a grande vencedora, com as japonesas Miho Nonaka e Akiyo Noguchi a arrecadarem as medalhas de prata e de bronze, respetivamente.

A atleta europeia, de 22 anos, considerada a melhor do mundo da modalidade, confirmou o favoritismo que lhe era atribuído e fez cinco pontos, deixando as rivais a larga distância.

Nonaka somou 45 pontos e Noguchi marcou 64, os mesmos da polaca Aleksandra Miroslaw, com a nipónica a ficar com o bronze graças à classificação superior que trazia da ronda de qualificação.

A escalada desportiva foi uma das modalidades que se estreou em Jogos Olímpicos, a par de surf, skate, karaté e do basquetebol 3x3.

Quadro de medalhas da escalada:

- Masculinos:

Ouro: Alberto Ginés López (Espanha).

Prata: Nathaniel Coleman (Estados Unidos).

Bronze: Jakob Schubert (Áustria).

- Femininos:

Ouro: Janja Garnbret (Eslovénia).

Prata: Miho Nonaka (Japão).

Bronze: Akiyo Noguchi (Japão).