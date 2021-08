Eslovénia e Argentina nos quartos de final, Espanha fica pelo caminho

Na última ronda do Grupo C, os espanhóis tentaram anular Luka Doncic, com uma defesa de dois contra um e até três contra um, e limitaram-no a 12 pontos, mas não a sua influência no jogo dos eslovenos, que voltou a comandar com mestria.

A Eslovénia, campeã europeia em título, venceu (95-87) hoje a Espanha, detentora do título mundial, conquistando o estatuto de cabeça de série para o sorteio dos quartos de final do torneio de basquetebol, no qual estará a Argentina.

Na última ronda do Grupo C, os espanhóis tentaram anular Luka Doncic, com uma defesa de dois contra um e até três contra um, e limitaram-no a 12 pontos, mas não a sua influência no jogo dos eslovenos, que voltou a comandar com mestria.

Em 33.55 minutos, o base dos Dallas Mavericks só acertou dois de sete tiros de campo e seis de 11 lances livres, mas acrescentou 14 ressaltos e nove assistências, roçando o triplo duplo, mais um roubo de bola.

Numa equipa em que não faltam lançadores, Vlatko Cancar foi quem mais aproveitou a liberdade proporcionada por Doncic, ao marcar 22 pontos, merecendo ainda destaque os 16 e 14 ressaltos de Mike Tobey e os 15 de Klemen Prepelic.

Pelos espanhóis, que estiveram mais tempo no comando e passaram à frente no final do primeiro período (24-20), ao intervalo (44-41) e após o terceiro (70-68), o melhor foi, uma vez mais, Ricky Rubio, com 18 pontos e nove assistências.

Destaque ainda para os 14 pontos de Alberto Abalde e os 12 de Sergio Llull e Rudy Fernández.

Com este resultado, a Eslovénia - que venceu o último período por 27-17 e fechou o embate com um 12-2 - evita Estados Unidos, França e Austrália nos quartos, bem como a Espanha, que já sabia que não podia enfrentar.

Por seu lado, os espanhóis defrontam os norte-americanos, os franceses ou os australianos, já que não podem encontrar a Argentina, que também era do Grupo C e hoje conquistou a última vaga nos quartos, ao vencer o Japão por claros 97-77.

O veterano Luis Scola, com 23 pontos e 10 ressaltos, Facundo Campazzo, com 17 pontos, 11 assistências e sete ressaltos, Gabriel Deck, com 16 pontos, e Marcos Delia, com 14, comandaram os argentinos, última seleção a vencer o ouro olímpico (em 2004) antes do tri dos Estados Unidos (2008, 2012 e 2016).

Os argentinos qualificaram-se com o melhor terceiro, deixando pelo caminho a República Checa, com o Japão a sair com três derrotas, depois de um embate em que foi liderado pelos 18 pontos e sete ressaltos de Yudai Baba.