Duplo título no golfe para os Estados Unidos mais de 120 anos depois

​​​​Xander Schauffele e Nelly Korda deram aos Estados Unidos um duplo título olímpico no golfe em Tóquio'2020, mais de 120 anos depois dos primeiros e únicos ouros dos norte-americanos na modalidade em Jogos Olímpicos.

Não tanto por incapacidade dos atletas, mas por falta de oportunidade, com o golfe a ter nos Jogos de Tóquio'2020 a sua quarta edição para homens e apenas a terceira para mulheres, depois de um regresso ao programa olímpico apenas em 2016.

É preciso recuar mais de um século para lembrar os primeiros campeões olímpicos de golfe, os norte-americanos Charles Sands e Margaret Abbott, em Paris1900, e nos Jogos seguintes, em St.Louis 1904, em que só competiram homens.

Em Tóquio'2020, Schauffele e Korda faziam parte do leque de favoritos à vitória na competição no clube de campo de Kasumigaseki, o primeiro no "top 10" masculino, e a segunda já como líder do "ranking" mundial feminino.

Schauffele venceu a competição com um total de 266 pancadas, 18 abaixo do PAR, à frente do eslovaco Rory Sabatini, prata, e apesar de uma espetacular última volta - a melhor da história em Jogos Olímpicos - do segundo classificado, com 61 pancadas (10 abaixo do PAR).

Sabatini acabou por ser uma surpresa e a prata em Tóquio fez o golfista "cavalgar" quase 100 posições no "ranking", de 204.º para 111.º, à semelhança de Pan Cheng-tsung, jogador de Taiwan, que arrecadou o bronze - num desempate com mais sete jogadores -, e passou de 208.º para 135.º.

Em femininos, naquela que foi apenas a terceira edição do golfe no programa olímpico, Nelly Korda, de 23 anos e filha do antigo tenista checo Petr Korda, fechou a competição com um total de 267 pancadas (17 abaixo).

Korda garantiu o triunfo com menos uma pancada do que a japonesa Mone Inami e do que a neozelandesa Lydia Ko, ambas com 268 e que nas duas últimas voltas estiveram melhores do que a norte-americana, mas não foi suficiente.

O segundo lugar teve de ser desempatado entre Inami e Ko, num "play off" favorável à japonesa, mas a neozelandesa, bronze, termina com a sua segunda medalha em apenas três edições do golfe nos Jogos, depois de ter conquistado a prata no Rio2016.

Quadro de medalhas no golfe:

- Masculinos:

Ouro: Xander Schauffele (Estados Unidos).

Prata: Rory Sabbatini (Eslováquia).

Bronze: Pan Cheng-Tsung (Taiwan).

- Femininos:

Ouro: Nelly Korda (Estados Unidos).

Prata: Mone Inami (Japão).

Bronze: Lydia Ko (Nova Zelândia).