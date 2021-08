Dominadora China fecha torneio de ténis de mesa com chave de ouro

A China, com um total de sete medalhas, quatro de ouro e três de prata, foi a grande dominadora do torneio, seguida à distância pelo Japão, com quatro, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze, e da Alemanha, com duas, uma de prata e uma de bronze.

A China encerrou com o ouro por equipas o torneio olímpico de ténis de mesa de Tóquio'2020, com um triunfo por 3-0 sobre a Alemanha, medalha de prata, que eliminou Portugal na primeira ronda.

No encontro de pares, Ma Long e Xu Xin venceram Timo Boll e Patrick Franziska por 3-0 (11-7, 11-3 e 11-9), e nos individuais Fan Zhendong derrotou Dimitrij Octcharov por 3-2 (3-11, 11-6, 9-11, 11-5 e 11-3, e Ma Long superou Timo Boll por 3-1 (11-5, 11-9, 11-13 e 11-7).

A China, com um total de sete medalhas, quatro de ouro e três de prata, foi a grande dominadora do torneio, seguida à distância pelo Japão, com quatro, uma de ouro, uma de prata e duas de bronze, e da Alemanha, com duas, uma de prata e uma de bronze.

Ma Long revalidou o título masculino, tendo o seu compatriota Fan Zhendong conquistado a prata e o alemão Dimitrij Octcharov o bronze, e, tal como no Rio2016, integrou também a equipa que venceu o título por equipas.

O chinês Fan Zhendong, medalha de prata e líder do ranking mundial, foi o responsável pela eliminação do português Marco Freitas nos oitavos de final, que fechou a participação no Ginásio Metropolitano de Tóquio no nono lugar.

Já Tiago Apolónia, ficou-se pela segunda ronda, ao perder com o indiano Kamal Achanta, por 4-2 (11-2, 8-11, 5-11, 11-9, 6-11 e 9-11), após ter ganho na estreia por 4-0 ante o campeão africano, o nigeriano Olajide Omotayo, por 11-7, 11-9, 11-6 e 11-5.

No sector feminino, o destaque vai para o triunfo da chinesa Chen Meng no torneio individual, à frente da compatriota Sun Yingsha, medalha de prata, e da japonesa Mima Ito, bronze, que esteve em evidência ao fazer o pleno dos pódios.

Mima Ito somou à medalha de bronze individual a prata no torneio de equipas, juntamente com Miu Hirano e Kasumi Ishikawa (melhorando o bronze do Rio2016), e o ouro em pares mistos, com Jun Misutani, que também conquistou o bronze de equipas.

A japonesa Mima Ito, terceira favorita da prova, foi ainda a responsável pela eliminação de Fu Yu, que foi a portuguesa que chegou mais longe no torneio de singulares, ao atingir a terceira ronda.

Mima Ito venceu Fu Yu por 4-1, pelos parciais de 11-9, 5-11, 11-5, 11-4 e 11-5. Foi uma melhoria para a jogadora portuguesa de 42 anos, que no Rio2016 tinha caído logo na segunda ronda.

Já Shao Jieni, não foi além da segunda ronda, à semelhança do Rio2016, ao perder com Yu Mengyu, de Singapura, por 4-0, com 11-3, 11-2, 11-8 e 11-9.

Antes, Jieni tinha estado a perder por 3-0, mas acabou por vencer 4-3 na ronda inaugural, ante a sueca Christina Källberg, pelos parciais de 8-11, 9-11, 10-12, 11-6, 11-5, 11-8 e 11-6.

Quadro de medalhas do ténis de mesa:

Masculinos:

- Individual:

Ouro: Ma Long (China).

Prata: Fan Zhendong (China).

Bronze: Dimitrij Ovtcharov (Alemanha).

- Por equipas:

Ouro: China (Fan Zhendong, Ma Long e Xu Xin).

Prata: Alemanha (Timo Boll, Patrick Franziska e Dimitrij Octcharov).

Bronze: Japão (Tomokazu Harimoto, Jun Mizutani e Koki Niwa).

Femininos

- Individual:

Ouro: Chen Meng (China).

Prata: Sun Yingsha (China).

Bronze: Mima Ito (Japão).

- Por equipas:

Ouro: China (Chen Meng, Sun Yingsha e Wang Manyu).

Prata: Japão (Miu Hirano, Kasumi Ishikawa e Mima Ito).

Bronze: Hong-Kong (Doo Hoi Kem, Lee Ho Ching e Soo Wai Yam Minnie).

Mistos:

- Pares:

Ouro: Jun Misutani e Mima Ito (Japão).

Prata: Xu Xin e Liu Shiwen (China).

Bronze: Lin Yun Ju e Cheng I-Ching (Taipé).