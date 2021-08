China traduz em medalhas hegemonia nos saltos para a água

Chineses Cao Yuan e Yang Jian conquistaram as medalhas de ouro e prata respectivamente na plataforma de 10 metros.

A China encerrou este sábado o torneio olímpico de saltos para a água de Tóquio'2020 com duas medalhas, de ouro por Cao Yuan e prata por Yang Jian, na plataforma de 10 metros, elevando o total para 12.

A hegemonia chinesa que levou à conquista de sete dos oito títulos olímpicos, entre masculinos e femininos, só foi quebrada pela dupla da Grã-Bretanha formada por Thomas Daley e Lee Matty, que arrecadou o ouro nos saltos sincronizados da plataforma de 10 metros.

Thomas Daley, que deu também nas vistas em Tóquio ao ser apanhado nas bancadas do centro aquático a tricotar uma camisola, somou hoje nova medalha, ao chegar ao bronze na plataforma de 10 metros.

A China dominou o medalheiro dos saltos para a água, com 12, sendo sete de ouro e cinco de prata, seguido à distância pela Grã-Bretanha, com três, uma de ouro e duas de bronze, e dos Estados Unidos, também com três, duas de prata e uma de bronze.

O chinês Xie Siyi foi o saltador em evidência, com a conquista de duas medalhas de ouro, no trampolim de 3 metros e no trampolim de 3 metros sincronizado, formando dupla com Wang Zonqyuan, que também foi prata no concurso individual.

No setor feminino, a chinesa Shi Tingmao também conquistou duas medalhas de ouro, no trampolim de 3 metros e no trampolim de 3 metros sincronizado, formando par com Wang Han, que também foi prata no torneio individual.

- Quadro de medalhas dos saltos para a água:

Masculinos:

- Trampolim 3 metros:

Ouro: Xie Siyi (China).

Prata: Wang Zongyuan (China).

Bronze: Jack Laugher (Grã-Bretanha).

- Plataforma 10 metros:

Ouro: Cao Yuan (China).

Prata: Yang Jian (China).

Bronze: Thomas Daley (Grã-Bretanha).

- Trampolim 3 metros sincronizado:

Ouro: Xie Siyi e Wang Zonqyuan (China).

Prata: Andrew Capobianco e Michael Hixon (Estados Unidos).

Bronze: Patrick Hausding e Lars Rudiger (Alemanha).

- Plataforma 10 metros sincronizado:

Ouro: Thomas Daley e Lee Matty (Grã-Bretanha).

Prata: Chen Aisen e Cao Yuan (China).

Bronze: Aleksandr Bondar e Viktor Minibaev (Comité Olímpico da Rússia).

Femininos:

- Trampolim 3 metros:

Ouro: Shi Tingmao (China).

Prata: Wang Han (China).

Bronze: Krysta Palmer (Estados Unidos).

- Plataforma 10 metros:

Ouro: Quan Hingchan e Chen Yuxi (China).

Prata: Chen Yuxi (China).

Bronze: Melissa Wu (Austrália).

- Trampolim 3 metros sincronizado:

Ouro: Wang Han e Shi Tingmao (China).

Prata: Jennifer Abel e Melissa Citrini-Beaulieu (Canadá).

Bronze: Lena Hentshel e Tina Punzel e Tina Punzel (Alemanha).

- Plataforma 10 metros sincronizado:

Ouro: Chen Yuxi e Zhang Jiaqi (China).

Prata: Felaney Schnell e Jessica Parratto (Estados Unidos).

Bronze: Alejandra Orozco e Gabriela Agúndez (México).