Brasil vence Espanha e sagra-se bicampeão olímpico no futebol masculino

Seleção brasileira venceu a Espanha no prolongamento (2-1) e conquistou o segundo ouro consecutivo nos Jogos Olímpicos.

Numa final bastante equilibrada, o Brasil levou a melhor. A seleção brasileira venceu a Espanha por 2-1, no prolongamento, e ficou com a medalha de ouro no torneio de futebol masculino em Tóquio'2020. Foi o segundo ouro consecutivo da história dos brasileiros, que haviam conquistado o título pela primeira vez no Rio'2016.

Os golos da vitória brasileira foram marcados por Malcom e Matheus Cunha (este já no prolongamento). A Espanha chegou a empatar o jogo com Oyarzabal, acertou a trave por duas vezes ainda no tempo normal, mas não resistiu à pressão do Brasil, que foi superior no prolongamento.

O Brasil conquistou o título no estádio Internacional de Yokohama, coincidentemente, o mesmo palco em que os brasileiros conquistaram o último título mundial, em 2002. Com dois ouros, o Brasil agora iguala o número dos rivais Argentina e Uruguai (e União Soviética) e tem um a menos que a Hungria e a Grã-Bretanha.